單親媽尋二春 竟遇中東「恐怖情人」

2018年08月16日 10:23 中時 廖素慧

單親媽媽阮姓女子尋找第二春，在網路與1名自稱在國外工作的男子網聊甚歡，芳心大悅，後來素未謀面的「情人」假藉各種理由要求阮女匯款金援，並聲稱自己是恐怖份子，揚言若不匯款則以對她全家人不利，警方戳破是詐騙集團手法。

嘉義市警二分局南門派出所警員陳俊安、黃威逞日前值勤，年約40餘歲的阮女面露愁容，帶女兒到派出所求助，她說在臉書外國朋友要求她匯款，否則將透過地下祕密組織對她全家人不利。

警方調查，阮女的丈夫多年前往生，她獨自撫養2名子女，經常上網路聊天，與1名男子聊得來，男子自稱在國外上班，擔任秘密組織的重要幹部，有意與她進一步交往，2人雖未曾謀面，但她暗許芳心。

後來該名男子開始向她索討錢財，阮女告知男子她的家庭狀況，表明沒有多餘的錢能金援他，不料男子自爆自己是中東的恐怖組織的幹部，不匯款就要對她不利，阮女泣訴「之前聊得很開心，沒想到變成這樣，十分害怕，深怕害到兒女。」

警方安撫她的情緒，查看她的手機對話內容都是以簡體字，研判是詐騙集團伎倆，請阮女不用過度擔心，開導她若是中東恐怖分子怎麼會以簡體字交談？阮女才恍然大悟遇到詐騙「情人」，驚慌的心情平復許多，破涕為笑，自責太輕易相信網路了。

(中時 )