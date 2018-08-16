麻衣「前男友魔咒」驚人 他們全都消失了…

麻衣被說有前男友魔咒，跟她交往過的朱孝天和黃義達，跟她分手後都淡出台灣娛樂圈。(中時資料照片)

友善列印
中時電子報

參加夯綜藝《超級星期天》Sunday Girls徵選而在台灣出道的日籍女星佐藤麻衣，在台灣演藝圈耕耘多年，甚至感情也在這裡開花結果，2014年驚喜帶球嫁給台塑集團已故創辦人王永慶長孫王泉仁，本以為當了豪門媳應該會幸福快樂，沒想到去年開始爆出婚變、分居傳聞，婚姻有名無實，王泉仁方面也證實夫妻倆有過離婚協商，然目前尚未談妥，暫且擱置。

麻衣婚姻拉警報，正朝離婚方向邁進，回顧她的感情史，可謂桃花旺旺但情路卻走得相當不順，甜美的她，曾跟「5566」成員王仁甫與許孟哲傳過緋聞，也爆跟天團「Energy」成員Toro交往，甚至還傳過她介入張本渝與阿Ben之間，然麻衣公開認愛的，僅有「F4」朱孝天以及新加坡花美男歌手黃義達。

早在2004年，麻衣跟合作《流星花園》的朱孝天擦出愛的火花，更一度盛傳兩人已祕密同居，但戀情遭到男方否認，堅稱彼此只是鄰居，之後男方隨即爆出跟李冰冰激吻開房，相傳麻衣為此崩潰，這段感情僅4個月便不歡而散；事隔2年，麻衣跟黃義達爆交往，兩人也坦承互有好感，然戀情沒多久就破局，傳麻衣為此回日本療情傷，多年後黃義達鬆口，說當年跟麻衣之間沒有第三者，表示女方當時只說了要回日本，他還幫女友搬行李到樓下，之後就沒再連絡，而巧合的是，如今朱孝天跟黃義達早已淡出台灣娛樂圈，和麻衣也斷了聯繫。

(中時電子報)

福原愛PO「感情觀」秒刪 網驚：… 強尼戴普離婚爆料 超正前妻床上…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。