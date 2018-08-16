麻衣「前男友魔咒」驚人 他們全都消失了…

2018年08月16日 10:22 中時電子報 吳品瑤

參加夯綜藝《超級星期天》Sunday Girls徵選而在台灣出道的日籍女星佐藤麻衣，在台灣演藝圈耕耘多年，甚至感情也在這裡開花結果，2014年驚喜帶球嫁給台塑集團已故創辦人王永慶長孫王泉仁，本以為當了豪門媳應該會幸福快樂，沒想到去年開始爆出婚變、分居傳聞，婚姻有名無實，王泉仁方面也證實夫妻倆有過離婚協商，然目前尚未談妥，暫且擱置。

麻衣婚姻拉警報，正朝離婚方向邁進，回顧她的感情史，可謂桃花旺旺但情路卻走得相當不順，甜美的她，曾跟「5566」成員王仁甫與許孟哲傳過緋聞，也爆跟天團「Energy」成員Toro交往，甚至還傳過她介入張本渝與阿Ben之間，然麻衣公開認愛的，僅有「F4」朱孝天以及新加坡花美男歌手黃義達。

早在2004年，麻衣跟合作《流星花園》的朱孝天擦出愛的火花，更一度盛傳兩人已祕密同居，但戀情遭到男方否認，堅稱彼此只是鄰居，之後男方隨即爆出跟李冰冰激吻開房，相傳麻衣為此崩潰，這段感情僅4個月便不歡而散；事隔2年，麻衣跟黃義達爆交往，兩人也坦承互有好感，然戀情沒多久就破局，傳麻衣為此回日本療情傷，多年後黃義達鬆口，說當年跟麻衣之間沒有第三者，表示女方當時只說了要回日本，他還幫女友搬行李到樓下，之後就沒再連絡，而巧合的是，如今朱孝天跟黃義達早已淡出台灣娛樂圈，和麻衣也斷了聯繫。

(中時電子報)