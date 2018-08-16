被挺姚網友嗆英文不好 宅神回：我英文比總統英文還好

一位網友在臉書留言嗆朱學恒，若姚文智選上了，如果「英文不好」其實也不用逃到國外去，太辛苦了，只要閉上嘴就好。被朱學恒直接回嗆「 孩子，你在我面前講英文不好是不是太無知了。我比你們家總統英文還要好啊!」(朱學恒臉書)

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中時電子報

「宅神」朱學恒除了上節目當名嘴外，還有一個翻譯家的身份。他曾翻譯《魔戒三部曲》等書，光魔戒版稅便有500萬台幣。日前一位網友在臉書留言嗆朱學恒，若姚文智選上了，如果「英文不好」其實也不用逃到國外去，太辛苦了，只要閉上嘴就好。被朱學恒直接回嗆「 孩子，你在我面前講英文不好是不是太無知了。我比你們家總統英文還要好啊!」

朱學恒曾翻譯《魔戒三部曲》、《哈比人歷險記》、《星際大戰》等書，卻被網友嗆「英文不好」。日前朱學恒在臉書推薦一家日本沾麵很好吃，底下卻有網友留言「姚文選上了，如果英文不好其實也不用逃到國外去，太辛苦了，只要以後把自己那張臭嘴閉上就可以了，別擔心!」

朱學恒直接回覆該網友「孩子，你在我面前講英文不好是不是太無知了。我比你們家總統英文還要好啊。【茶】只是姚文當選就沒有松山機場了好可怕啊。」底下網友也附和「擔心阿宅英文不好，真的很無知，根本不認識就來這裡亂吠。」、「放心好了，姚文智選不上，擔心是多餘的。」

至於躺著也中槍的總統蔡英文，其實也是學霸，從台大法律畢業後，赴美就讀法學碩士，1980年取得美國康乃爾大學法學院法學碩士學位碩士畢業後，再至英國倫敦政治經濟學院（LSE）繼續求學，1984年取得法學博士學位，並曾考上美國律師。

(中時電子報)

文章來源：朱學恒臉書

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