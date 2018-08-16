台師大攜手產業界 發表全球最小型AI晶片「小鼠Mipy」

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旺報

由國立台灣師範大學電機工程系與視芯（AVSdsp）公司共同合作設計的晶片系統「小鼠Mipy」於16日發表；這款全球最小型AI深度學習神經網路晶片可用協同處理器方式放在主控晶片旁，簡單、快速、低價地幫助已有初級影音處理功能的產品輕易升級，未來晶片價格更可望壓低至1美元。

台師大16日發布新聞稿表示，該款晶片是由台師大電機工程系AI與機器人團隊王偉彥教授、許陳鑑教授和葉家宏教授，提供前瞻AI設計概念與應用框架，並由視芯公司設計晶片系統，共同研製而成，適用於家居、車載、廣告、安防、軍警、工業、商業、教育，甚至是消費性、玩具等產品。

新聞稿指出，人類從20世紀發明電腦至今約50年，其中集成微缩的電腦單片機MCU增長尤其驚人，目前每年產出1000億套，數量比70億人類還多出近20倍，普遍用在生活中的每個角落，如手機、時鐘、各種家電、車輛，還有所有工商業及公私機構；但是目前所有的MCU内部的軟體程式碼，都還是由人類一行一行的寫出來的，更不具備高精確度的圖像與聲音識別能力。

而現在的深度學習卷積神經網路（DL-CNN），不須要工程師再來修正程式，只要是把標記過且須要識別的圖像，提供給DL-CNN來大量學習，經過足夠的調整訓練，最終能很快建立物件上比人類更精準的識別能力。不過以一般電腦來跑DL-CNN太慢、太耗電，又太貴，一般MCU的效能更慢了千百倍；使用現今所發展的高效精簡深度神經網路協同IC即AI小鼠Mipy智慧晶片，就能達到快、準、省的優異效能。

(旺報 )

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