基本工資審議會 許銘春：應讓勞工共享經濟成果

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勞動部今天舉行基本工資審議委員會，勞動部部長許銘春致詞時表示，適時調整基本工資是必要的，根據國發會相關報告，經濟成長連續4季在3％以上，「已是穩定成長」，應該讓勞工共享經濟成長的果實。

許銘春說，基本工資制定的目的就是要照顧基層勞工，這工資是邊際勞工來說，是非常重要的保障，因此在審議委員會考量時，就必須要依照經濟情勢，保障基層勞工的需求、照顧他們基層生活所需。

勞動部基本工資審議委員會今上午在勞動部召開，許銘春也特別強調，這是她第一次參與基本工資審議委員會，為了感謝委員參與、期待能和平討論，特別準備了蛋糕和她日前出訪美國時帶回的茶與咖啡，希望各委員能力性和諧的溝通，在兼顧勞資雙方的前提下，集結眾人的經驗與智慧，會議能順利達成共識。

在會前，全國工業總會的代表何語也強調，「工總的態度沒有底限」，但身為工商團體的一員，支持商業總會漲幅不超過2％的意見，決定將在聽取國發會與經濟部的評估報告之後，再決定表態。

被問到對勞方支持漲至28K的建議時，何語強調，「等到（GDP）美金3萬3,000元就可以」，現在GDP只有2萬4,868元，台灣很多中小企業沒有辦法支持，漲至這數字，中小企業會倒掉6成，「南韓也出現4,000家的倒閉潮，誰說沒有影響？」

(中時 )

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