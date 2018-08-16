土耳其不怕！靠「它」挺過16年前通膨危機

今年初以來，土耳其里拉已經暴跌超過45%，近乎腰斬。(示意圖/Shutterstock)

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中時電子報

土耳其里拉暴跌、通膨高漲並不是第一次發生，早在2002年前，土耳其早就發生過類似的經濟危機，當時國際貨幣基金組織(IMF)曾經跳出來救了土耳其一把，透過貸款成功讓土耳其走過這關。而現任總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)也是在那年第一次登上了總理大位，帶領政府履行國際貨幣基金組織為提供貸款給出的條件和條款。

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在這樣的前提下，埃爾多安靠著2002危機登台，如今通膨再起，里拉暴跌，《德國之聲》(DW)報導認為，就像上次一樣，IMF恐怕早已經為土耳其準備了一個完整的救援方案，只不過現階段沒有人會承認這一點。

2002年土耳其政局不穩，通膨高達40%，失業率驚人。如果以目前土耳其通膨率超過15%來看，與當年相比恐怕是小巫見大巫，而當時土耳其全靠IMF的貸款，才倖免於國家破產的慘況。就在同一年也是埃爾多安首次拿下總理大位，他帶領所屬的正義與發展黨(AKP)成功落實了IMF提出的要求。從此以後，土耳其經濟開始強勁發展，通膨率也成功降到了10%以下。

如今，土耳其再度面臨經濟危機，儘管土國人民恐怕不再像以前一樣那麼力挺埃爾多安，但是報導認為，目前土耳其的經濟情況仍在可以控制的範圍內，因為根據荷蘭銀行公布的數據顯示，歐洲多國銀行向土耳其提供了高達1430億歐元的貸款，應該可以有效舒緩土國目前的危機。

由於當前歐元區的經濟尚稱穩定，因此還能夠吸收土耳其這波恐怖的經濟衝擊。結果似乎有驚無險地，埃爾多安可能再一次運氣很好地度過難關。土耳其憑藉歐洲的力量，埃爾多安只要穩住陣腳，似乎又能挺過這次風暴。

(中時電子報)

文章來源：Opinion: Turkey crisis a threat to Europe's economy?

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