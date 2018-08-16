中秋月餅哪裡買 台南市社會局推這9間身障機構

台南市代理市長李孟諺（後排左四黑西裝者）推薦大家秋節購買台南市9家身障機構製作的月餅。（程炳璋攝）

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中秋節腳步近，今年月餅哪裡買？台南市社會局推薦9間身障機構，16日在永華市政中心幫業者促銷，呼籲民眾送禮兼作愛心，希望今年能達到750萬目標值，照顧台南市身障人口。

台南市共有27家身障機構，其中9家有經營烘培坊，提供身障者工作機會，每年中秋節都是機構內身障者用工作證明自己的最好機會，去年台南市身障機構月餅營業額約660萬。

台南市社會局16日在永華市政中心為這9家身障機構辦促銷活動，9家業者希望今年的營業額可達750萬目標，賣出的盒數可達2萬2000盒。除了促銷活動，社會局也連結「生達化學製藥公司」、「好農時代」兩家社會企業行銷平台，兩家企業自費印製4000份宣傳單發送，用行動幫助身障機構。

台南市社會局長劉淑惠表示，台南市共有9萬7000餘位身障者，大家趁秋節用購買月餅支持身障朋友作愛心，很有意義。

台南市代理市長李孟諺表示，市府將舉辦小競賽，希望各局處帶領同事一起認購，看哪個局處買的多，再給行政上的獎勵，希望可多幫助一些身障朋友。

民進黨台南市長參選人黃偉哲當場掏錢購買9家身障機構月餅，用行動支持弱勢團體。

台南市9家推出秋節月餅的機構為：衛福部嘉南療養院愛的集團、私立心德慈化教養院、私立鴻佳啟能庇護中心、私立蓮心園社福基金會、私立朝興社福基金會、私立瑞復益智中心、喜憨兒社福基金會、展翼烘培坊與台南市腦性麻痺之友協會。民眾可自行洽購或與社會局聯繫購買方式。

(中時 )

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