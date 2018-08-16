基本工資審議會今登場 勞資無共識仍待討論

基本工資審議會今日登場，勞方委員會前先在勞動部前開記者會，重申希望基本工資調至月薪2萬8862元、時薪164元。圖／李宜秦攝

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勞動部部長許銘春表示，期望本日會議能在兼顧勞資權益前提之下，談出最合適的方案。圖／李宜秦攝

基本工資審議委員會今日登場，7位勞方委員在會前先行召開記者會，疾呼「基本工資一次漲足、不要再拖」，勞方委員重申「經濟果實應勞資雙方共享」，要求蔡政府兌現選前承諾。資方委員則表示「贊成企業盈餘與勞工分享，但若超過成本負擔恐難生存」。

今上午10點召開一年一度的基本工資審議委員會，勞方委員始終堅定主張台灣的經濟成長率年年倍增，然而薪資調漲率卻遲遲不升，認為應以每人每月最低生活費乘上就業扶養比，將基本工資月薪從2萬2000元調漲至2萬8862元、時薪從140元調漲至164元。

勞方委員莊爵安強調，基本工資必須要能維持勞工的基本生活，他表示近年來企業獲利盈餘成長，勞工薪資卻沒有增加，經濟成長率高於經濟合作暨發展組織（OECD），調薪率卻低於OECD，可見經濟果實並未與勞工分享。

勞方委員張旭政表示，資方以「調薪會造成企業出走、失業率下降」為由，並以南韓做為例子恐嚇勞工，他說「南韓6月的失業率相比去年同期還要更低」，直說南韓調薪讓企業轉型、吸引人才，可說是良性循環。

資方委員何語駁斥勞委說法，表示「南韓已經有4千多家企業赤字，面臨倒閉危機，甚至已經發起企業不服從運動」，他說「若GPD超過美金3萬3000元就能漲，但目前才2萬4868元，若硬調整可能有60％的中小企業面臨倒閉危機」。何語表示工總尊重商總想法，在尚未聽取經濟部與國發會的報告前，無法表示意見。

勞動部部長許銘春說，經濟成長穩定，支持勞資共享經濟果實，期望本日的會議勞資雙方能理性和諧溝通，在兼顧勞資權益下，共同談出最適合的方案。她特意準備從美國帶回的咖啡、茶與蛋糕，希望勞資委員都能保持愉悅心情開會。

(中時 )

基本工資審議會 許銘春：應讓勞… 基本工資開議 工總：希望漲幅2％…

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