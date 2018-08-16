NBA》火箭數據派總管：「詹皇」是史上最佳球員

火箭總經理莫瑞（左）透過他自己的數字研究，認為他心目中史上最佳球員，是今年夏天轉戰湖人隊的詹姆斯。（資料照／美聯社）

友善列印
中時電子報
／綜合報導
詹姆斯被火箭總經理莫瑞認為是NBA史上最佳球員。（資料照／美聯社）

火箭總經理莫瑞（Daryl Morey）是數據派狂熱者，他表示檢查許多數據之後，發現今年轉戰湖人隊的球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），毫無疑問是NBA史上最佳球員，而且「領先的幅度相當大」。

莫瑞在電視節目「丹‧派翠克秀」中指出：「看看詹姆斯隨著時間的前進，幫球隊製造勝利和冠軍的能力，基本上，不需要所有數字來佐證，也能認清這點。」

莫瑞補充：「我知道我這麼說很有爭議，但撇開一切，從詹姆斯個人生涯來看，坦白說我覺得他真的贏過很多人，而且差距還不小，他確實是相當突出的好手。」

討論關於湖人隊在詹姆斯加入後的下季展望，莫瑞說：「我會期待，甚至希望火箭隊的表現能比湖人隊好，也估計勇士隊會較湖人隊出色，但我永遠不會把詹姆斯的球隊排除在角逐冠軍的行列之外，在我心目中，他是最棒的球員。」

莫瑞在火箭隊服務已經有12個球季，其中11個球季是籃球營運事業部的最高層主管，他有電腦科學背景及對數字的熱情，在他的打造下，球隊在2017-18球季締造65勝17敗隊史最佳例行賽戰績。

關於「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）和詹姆斯之間誰是NBA史上最偉大球員的爭辯一直存在，美國體育網站ESPN透過增加冠軍數的因素、例行賽和季後賽數據比較，以及比賽能力，在今年5月發現，詹姆斯以很快的速度接近喬丹，目前詹姆斯三度幫助所屬球隊贏得NBA總冠軍，喬丹生涯是六次。

(中時電子報)

MiLB》連20場先發敲安 林子偉近5… 羽球》戴資穎搞笑照 自評不是舉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。