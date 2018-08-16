NBA》火箭數據派總管：「詹皇」是史上最佳球員

2018年08月16日 10:57 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

詹姆斯被火箭總經理莫瑞認為是NBA史上最佳球員。（資料照／美聯社）

火箭總經理莫瑞（Daryl Morey）是數據派狂熱者，他表示檢查許多數據之後，發現今年轉戰湖人隊的球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），毫無疑問是NBA史上最佳球員，而且「領先的幅度相當大」。

莫瑞在電視節目「丹‧派翠克秀」中指出：「看看詹姆斯隨著時間的前進，幫球隊製造勝利和冠軍的能力，基本上，不需要所有數字來佐證，也能認清這點。」

莫瑞補充：「我知道我這麼說很有爭議，但撇開一切，從詹姆斯個人生涯來看，坦白說我覺得他真的贏過很多人，而且差距還不小，他確實是相當突出的好手。」

討論關於湖人隊在詹姆斯加入後的下季展望，莫瑞說：「我會期待，甚至希望火箭隊的表現能比湖人隊好，也估計勇士隊會較湖人隊出色，但我永遠不會把詹姆斯的球隊排除在角逐冠軍的行列之外，在我心目中，他是最棒的球員。」

莫瑞在火箭隊服務已經有12個球季，其中11個球季是籃球營運事業部的最高層主管，他有電腦科學背景及對數字的熱情，在他的打造下，球隊在2017-18球季締造65勝17敗隊史最佳例行賽戰績。

關於「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）和詹姆斯之間誰是NBA史上最偉大球員的爭辯一直存在，美國體育網站ESPN透過增加冠軍數的因素、例行賽和季後賽數據比較，以及比賽能力，在今年5月發現，詹姆斯以很快的速度接近喬丹，目前詹姆斯三度幫助所屬球隊贏得NBA總冠軍，喬丹生涯是六次。

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