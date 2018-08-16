台設慰安婦銅像 日本網友竟嗆：從此不到台南觀光

台南首設慰安婦銅像，前總統馬英九到場見證揭幕。（曹婷婷攝）

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中時電子報
婦女救援基金會14日發起「814國際慰安婦紀念日」抗議行動，59名民眾臉上戴「沉默的白面具」，聚集在日本台灣交流協會前，代替無法出席的「慰安婦」阿嬤們靜坐抗議。（中央社）

台灣首座慰安婦銅像14日在台南設置，日本官房長官菅義偉15日在記者會表示，「這與日本政府的立場和至今為止的努力不相容，對此感到極為遺憾。」除此之外，竟有日本網友嗆「因台灣設了慰安婦銅像，所以之後不到台南觀光。」台南市政府新聞及國際關係處處長許淑芬也表示，這場活動由國民黨一手促成，有國民黨的政治盤算。

814是國際慰安婦紀念日，台灣第一座慰安婦像14日上午設置在台南市國民黨台南市黨部旁空地，前總統馬英九到場揭幕。馬英九說，遺憾的是，民進黨執政後從沒提過慰安婦的事，民進黨政府致力轉型正義，應該要為這個議題發聲，讓歷史傷痛得到平撫。

國民黨台南市黨部主委謝龍介提到，今年初策畫設立銅像，不是要製造衝突與仇恨，而是希望讓歷史和解，銅像會永遠留存於此，他說，協會委請雕塑家林坤銘雕塑，目前經費還欠著，正透過募款籌措百萬經費。

對於台灣設置慰安婦銅像，日本官房長官菅義偉15日在記者會表示，「這與日本政府的立場和至今為止的努力不相容，對此感到極為遺憾。」據《中央社》報導，有日本網友表示，因台灣設了慰安婦銅像，所以之後不到台南觀光。台南市政府新聞及國際關係處處長許淑芬也表示，如果因為有了一座慰安婦銅像而造成日本人不願來台南，實在非台南市民之福。

(中時電子報)

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