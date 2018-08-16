AI巨浪來襲 台師大研發全球最小晶片「AI小鼠Mipy」

2018年08月16日 11:17 旺報 李侑珊

AI人工智慧巨浪來臨，再加上半導體是台灣強是產業，台灣師範大學電機工程系AI與機器人教授王偉彥、許陳鑑和葉家宏教授團隊，透過前瞻AI設計概念與應用框架，並由視芯(AVSdsp)公司設計晶片系統，共同發表全球最小型AI深度學習神經網路晶片「AI小鼠Mipy」。

台師大表示，這款晶片是以協同處理器方式放在主控晶片旁，能以簡單、快速、低價的方式，幫助已有初級影音處理功能的產品，輕易升級實現智慧感測AI功能，適用於家居、車載、廣告、安防、軍警、工業、商業、教育，甚至是消費性、玩具等產品，未來晶片價格更可望壓低至1美元。

台師大指出，現今世界上已有3000家AI方案公司以及100家晶片設計公司，都想要加入這場AI晶片市場，但這不管是在雲端做或是在前端做的賽局，要達到小、快、好且省是最難的。

「AI小鼠Mipy」智慧晶片就是堪稱現今全球唯一達到小、快、好、省的AI晶片，是由台師大電機系AI與機器人團隊提供技術顧問及視芯(AVSdsp)公司進行系統設計得到的成果，此研發對台灣及全球都非常重大，因為「天下武功，唯快不破」。但是天下正在變，失去AI優勢將失去天下，這對全球硬體代工王國的台灣，更將是不可承受之重。

台師大表示，這款智慧晶片從優越的演算法、彈性緊密的框架、動態可變的結構、高效能等的電路下手設計，再經精益求精才能得到的。在AI訓練端可以用谷歌TensorFlow或臉書Caffe的兼容平台上，用浮點運算跑幾十層中型稀疏網路訓練，再轉換到「AI小鼠Mipy」智慧晶片的定點彈性小網路做推論識別，超優的激發函數加上動態轉換的卷積及池化層，還有可大幅擴增特徵的孿生網路以及可以在線強化學習的半監督式訓練，加上内部超高效率的資料，多發射與收集加速器，可巨幅的節省運算操作之執行緒及記憶運輸單元。

台師大指出，比起市場上已推出的或即將要推出的AI晶片速度更快，成本也更低(或達數十至百倍)。目前以FPGA（可程式邏輯閘陣列）就可以即時百萬像素，每秒跑15張/上千個人臉偵測加識別，還能同步識別性別、表情、年齡及姿態，做晶片的效能更能好上幾倍，也能訓練百萬種圖形加上語音的識別功能，絕對是進軍世界的不二選擇。

(旺報 )