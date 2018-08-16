固權！即時監視南海 陸要撒海南衛星星座天網

三亞中科院遙感研究所內的球狀衛星信號接收天線。（環球網）

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未來中國將以6枚光學衛星、2枚高光譜衛星，以及2枚雷達衛星交織成名為「海南衛星星座」的龐大天網，覆蓋海南上空，未來可對南海全海域進行每天一次、重點區域每天多次的全覆蓋觀測。

據中新社與《海南日報》報導，「海南一號」衛星專案整星方案評審會14日稱，其中搭載相機與船舶自動識別系統（Automatic Identification System， AIS）的第一枚衛星將於2019年下半年發射升空。

而三亞中科遙感研究所負責人楊天梁透露，「海南衛星星座組成以後，南海的每一座島礁、每一艘船舶，都處於衛星『天眼』之下，隨時可以監控觀測，這對於捍衛主權、保護漁民遠洋作業，及時完成海上事故搜救等意義重大。」

這項專案正由中國科學院執行，預定將從2019年開始發射衛星，並在2021年完成10枚衛星的發射。

「海南一號」衛星專案是由三亞中科遙感研究所策劃推行，為海南衛星星座計畫的一部分。這項計畫將由「海南一號」，「三亞一號」與「三沙一號」系列衛星組成。按照規劃，2019年將發射「海南一號」一期3顆光學衛星，2020年將發射「海南一號」二期3顆光學衛星，以及「三亞一號」2顆高光譜衛星。而到2021年時，將發射「三沙一號」2顆雷達衛星。

屆時這10枚衛星將組成海南衛星星座，打造低緯度近地觀測天網。

由於南海蘊藏豐富的石油等天然資源，加上是全球貿易往來達5兆美元（約150兆台幣）的重要貿易航道，具有重要戰略地位，各方都在較勁。

除了南海7個聲索國默默加強佈局外，美國正加強海、空巡航，而日本、澳洲，英國和法國也紛紛開始，或已宣布，要在南海行使自由航行權。分析指出，這些巡邏旨在遏制中國的擴張，並加強對當地盟國的支持。

(中時電子報)

文章來源：軍事頻道─陸、海、空、軍武、戰略，一次看足

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