郭泰源抗癌成功 全靠「最美星二代」驚天一哭！

郭泰源無論去球場、去醫院還是上街，身旁都看得到女兒郭思瑜陪伴的身影，還會跟妹妹一起盯著爸爸戒菸，照顧爸爸的健康。(中時資料照片)

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中時電子報

曾效力於日本職棒西武獅隊、返國後轉當教練繼續貢獻才能的郭泰源，是台灣職棒界的名人代表，而他這些年健康亮紅燈，2001年曾得肝癌，去年又罹患下咽癌，所幸有愛妻張瓊姿及兩個寶貝女兒照顧，伴他走過低潮，如今身體狀況已好轉很多，只需要定期追蹤，還被拍到帶著「前世情人」郭思瑜上街買晚餐，髮色雖偏白了點，但氣色還不錯。

七夕情人節前夕，中華職棒「富邦悍將」顧問郭泰源被目擊帶著一名正妹上街，仔細一看原來是他的女兒郭思瑜，據《蘋果》報導，郭思瑜臉蛋甜美、身材姣好，被封為「最美星二代」，還曾透露從16歲起就常被誤認為是爸爸的小三，今年大三的郭思瑜，根本是郭泰源的小暖爐，無論是去球場邊、醫院還是街邊停車場，都能看見她陪伴父親的身影，近來就被目擊父女倆結伴逛超市，郭思瑜幫爸爸去繳費機繳停車費，原來是媽媽張瓊姿去運動，她則跟爸爸負責採買食物，等著回家全家一起吃飯。

郭思瑜透露罹癌初癒的郭泰源有定期複檢追蹤，身體狀況不錯，不太需要她們陪伴，她跟妹妹今年暑假也預計自己結伴去韓國玩，也會陪媽媽去大陸拍戲，談到郭泰源病情，郭思瑜表示17年前爸爸罹患肝癌時，她才5歲大，現在爸爸罹患下咽癌，她跟妹妹都已經長大，因此能夠接力隨時隨地盯著爸爸戒菸，而有女兒盯場，郭泰源不敢拿菸出來，被問到如果忍不住拿菸呢？郭思瑜則笑稱：「我們一邊用哭的，一邊用罵的！」，郭泰源恢復健康，可說是母女3人齊心努力的功勞。

(中時電子報)

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