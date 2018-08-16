動裝置感受藍染魅力 大同大學媒設系獲紅點最佳獎

2018年08月16日 11:18 旺報 李侑珊

大同大學媒設系「藍nâ」學生團隊詹凱勛、葉子瑄、林耕荷和林子崴。（大同大學提供）

輕輕的在水面上拍一下、畫個圈，感受「藍染」的魅力！大同大學媒設系107級四位同學用互動裝置設計的「藍nâ」，將藍染藝術透過數位化，體驗藍染創作的驚喜，獲2018德國紅點大獎肯定，抱回最佳獎(Best of the best)。

「藍nâ」取自藍的台語發音，由107級的詹凱勛、葉子瑄、林耕荷和林子崴共同創作。詹凱勛說，喜歡台灣文化讓他們多次探訪三峽的藍染藝術，到不同的染坊去體驗藍染的過程，包含染劑、染液的製作。

深受藍染魅力感動，四人將KINECT技術應用在互動裝置，保留藍染的水缸，透過投射和感應技術，不但保有原本水染的觸覺、同時打造屬於自己的「藍」，「拍打水面會有輻射狀圖案、輕點就是圓圈」，一次次的驚喜，讓「藍染」深入使用者的心。

創作團隊將於十月底飛到德國領獎，即使拿到了得獎通知，辦好護照和簽證，2大家還是「感覺很不真實」，但很高興獲得肯定。一路創作，也多虧了隊友們彼此支持，當初在寫程式的時候一度「卡關」，還好有神隊友。背景音樂也來的驚險，他們寫信給印度作者希望獲得授權，卻遲遲沒有回音；一直等到報名要截止，收到「沒問題，請使用」的回信，才鬆了一口氣。

(旺報 )