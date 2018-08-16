太平洋「神」氣小子探索營 即將探索上路

2018年08月16日 12:10 中時 范振和

花蓮家扶中心代理主任施政延（左1）向救國團花蓮縣團委會總幹事曾祈勝（左2）說明許願包意涵。（范振和攝）

花蓮家扶中心家扶小鋪媽媽們正製作許願包，小鋪將成為「神」氣小子探索營學員探索據點之一 。（范振和攝）

社會亂象層出不窮，救國團花蓮縣團委會總幹事曾祈勝16日上午拜會花蓮家扶中心代理主任施政延，計畫8月21、22日聯手推出太平洋「神」氣小子探索營，期盼透過宗教力量，培育學員良好品格，也藉此傳揚良善的宗教文化。

曾祈勝指出，救國團是以花蓮境內民間崇敬的神祇，以及具有特色的宮寺廟堂為發想，讓青少年認識花蓮多元的宗教信仰。同時，加入傳統童玩元素，讓學員了解傳統文化的奧妙底蘊。

曾祈勝說，該團委會將邀請專業講師介紹花蓮民間信仰與神祇，以說故事的方式，讓孩子們了解宗教信仰、寺廟緣由、神祇傳說等，「光是宮廟建築，就是一個很好的探索對象。」

施政延陪同曾祈勝參觀家扶小鋪，家扶媽媽正在縫製有關宗教文化的香包、粽子等製作實況。施政延說，家扶小鋪的產品，都是單親媽媽一針一線縫製的手作品，是編入濃濃祝福的編織品，不只是商品，更是一個個對抗貧窮，邁向幸福的故事。

家扶小鋪媽媽製作雙拉鍊手機袋、多用途平板包、夏日輕旅包、隨行GO購包等，琳瑯滿目，而「許願包」就是粽子造型的零錢包，除了使用在傳統節慶紀念外，還有包中的意涵，相當討喜。

施政延認為，這些與宗教有關的傳統文物或創新物件，都可以成為學員參訪的行程之一，或可藉此刺激學員們創作慾望。曾祈勝相當認同，表示都會列入探索、研習項下，以期豐富「神」氣小子探索營。

(中時 )