舊愛剛新婚 《延禧》嫻妃曝光「另一半」

佘詩曼上節目秀廚藝。（取自微博）

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佘詩曼上節目。（取自微博）
佘詩曼（左）化身廚師。（取自微博）
分享當年拍戲甘苦。（取自微博）
佘詩曼在節目中與蘇柏麗相見歡。（取自微博）
蘇柏麗談自己幫佘詩曼配音。（取自微博）
美味佳餚。（取自微博）
佘詩曼（左三）上節目談「另一半」。（取自微博）

大陸古裝宮鬥劇《延禧攻略》7月份播出後引發一波波熱潮，海外點擊率破40億，愛奇藝台灣站每日推出更新劇集後，點擊率已突破2000萬。

港星佘詩曼的舊愛鄭嘉穎這廂剛辦完海島婚，她那廂在浙江衛視節目《熟悉的味道》也曝光「另一半」，感性說「一個我、一個妳，在螢幕我們合二為一」。原來節目中指的「另一半」是專門幫她配國語對白的配音員蘇柏麗，蘇柏麗是配音導演、演員，曾幫電影《喜劇之王》、《無間道》、《功夫》配過音而為人熟知。

佘詩曼從《金枝玉孽》爾淳小主到《延禧攻略》嫻妃，因為台詞不一樣，蘇柏麗說，「我的記憶是跟著她一起成長的，我熟悉到她每一個眉梢、鼻子裡哼一下和她的嘴角動一下，我們倆都是同步的，我可以到一個境界是不太看畫面，舉著對白，我都能對上她的嘴」並開玩笑說：「我一直覺得佘詩曼的臉就是我的臉。」

節目中，主持人問佘詩曼這次來節目中想感謝誰？她說，「我想感謝我的另一半，她陪伴著我成長，我們兩個加起來是一個完整的佘詩曼」。蘇柏麗是天津人，佘詩曼特地做了一道天津的小吃「煎餅果子」讓「另一半」品嚐，佘詩曼還做一道拿手的廣東菜「避風塘炒蝦」，她說自己是從餐廳學來的。

佘詩曼也分享拍戲甘苦。當年拍電視劇《火舞黃沙》讓她印象最深刻，因為當時意外掉了2顆牙，她趴在地上的時候，頭沒抬起來，把手伸出去要工作人員遞給她鏡子，她後來一看，心裡慶幸沒毀容，「我以為全臉都爛了，原來是掉牙齒，非常痛，當下我只好先閉著嘴」。

(中時 )

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