提升科研競爭力　科技部致力活化博士後培育

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旺報

為提升科研競爭力，科技部推動博士人才多元發展方案，協助高階科研人才的培育與延攬，鼓勵學術人才投入博士研究，今年截至目前為止，科技部核定補助國內外優秀博士後研究人員，已達約1300多人次，目前通過審查尚在核定過程中約400多人次，名額可望再加碼，預計可達到逾2200人次申請的目標值。

科技部表示，近年來科技部補助延攬國內外優秀博士後研究均維持2000餘人次，形成我國科研人力的穩定資源，也是提升國家科研能量的關鍵。

科技部指出，本年度截至目前為止，核定補助國內外優秀博士後研究人員已達約1300餘人次，目前通過審查尚在核定過程中約400餘人次，因應學術界對人才的需求，本年度仍有約500人次可供申請，採隨到隨審，預計達成至少2200餘人次的目標值。

為協助基礎研究優秀團隊培育更多量足質精的優秀科研人力，科技部強調，歡迎學研界能從國內外延攬更多優秀博士人才，有效提升我國科研能量計畫所需之研究人力，只要經專業審查通過，必要時一定加碼支持，擇優補助。

博士後研究是在取得博士學位之後在大學或科研機構中有限期地從事相關研究，是學術生涯重要的研究實務養成。為鼓勵博士後研究人員多元化發展，活化博士後研究人員出路，擴大參與國家重要科研計畫的機會，激勵獨立研究潛能，科技部提出博士人才多元培育方案配套措施：

一、 科技部補助延攬研究學者暨專題研究計畫：

提供年輕優秀博士後研究人員以「獨立博士後」或「研究學者」資格，自行擔任計畫主持人獨立研究，自主地發表自身科學研究成果，使青年博士能夠擁有創造實踐的機遇和空間，達到培植科研新世代的目標。

二、 年輕學者養成計畫：

推動「愛因斯坦培植計畫」及「哥倫布計畫」，積極延攬國內外年輕人才，提供研究職涯初期起動資源，以培植我國科研新世代，爭取國際科研地位，讓年輕學者在國際學術社群間，取得足夠發言權及影響力。將發揮培植及延攬優秀年輕學者之效果，為臺灣建立科研人才庫，提供科研發展源源不絕的動力，帶動臺灣邁向下一個世代。

三、 重點產業高階人才培訓與就業計畫(RAISE)：

透過國內重要法人及學研單位擔任培訓單位，連結合作廠商用人需求，提供博士級產業訓儲菁英一年期在職實務訓練，含企業實習6個月以上，媒合至產業就業或創業。預計三年培訓千名跨領域創新博士級人才，進入300家企業實習機會，以累積博士級產業訓儲菁英實務經驗及核心技能，開創多元就業或創業管道。

四、 專業博士級研究人員(Research Fellow)：

因應某些共用設施計畫或特殊卓越計畫需更長期博士級人才，超過6年以上之博士後，除再加上2年緩衝期外，仍可由科技部計畫補助聘任為博士級研究人員(Research Fellow)之頭銜，以符合實際工作。

(旺報 )

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