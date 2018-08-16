台北》選戰倒數100天 錕P拋「夜間經濟」政見

2018年08月16日 11:40 中時 張潼

距離年底選舉只剩100天，無黨籍台北市長參選人李錫錕今拋出「夜間經濟」政見。他指出，夜間經濟的產業內容如購物、餐飲、旅遊、影視、娛樂等，台北市現在都有但缺乏整合，且地點也很分散；如果他當選，將引進歐美「夜間市長（夜市長）」概念，希望將台北市這塊產業開發成型，將是很快能夠促進經濟的方法。

李錫錕指出，今天是選戰倒數100天，他將不定時對外發布政見，這些政見不是敬老金發1500、某津貼發500，而是現在還沒有人做，但對台北市很重要、也可以做到的政策。首先，他要提出現在歐美包括阿姆斯特丹、米蘭、柏林等地都已經在做的「夜間市長」制度。

李錫錕說明，夜間經濟產業包括購物、餐飲、旅遊、美容美髮、泡湯、歌舞、影視、娛樂等，開發夜間經濟，等於在白天生活之外，讓城市經濟有更長的發展時間，也提供更多就業機會。台北市雖然現在都有這些產業，但主要問題在於沒有整合，品質良莠不齊，地點也很分散。

因此，李錫錕表示，如果他當選台北市長，將拜訪演藝界、藝文界人士，找到有力號召產業整合的人擔任「夜市長」；此人將負責整合各產業業者，除把關品質、構思行銷策略，也可以思考如何在如西門町和迪化街等區域，更新軟體設施，以吸引更多遊客光臨。

(中時 )