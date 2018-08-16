翻爆午報》新北》深澳電廠核定問題 中央新北認定不同

2018年08月16日 11:37 中時 陳俊雄

針對行政院長賴清德15日表示，深澳電廠市新北市長朱立倫在擔任行政院副院長時拍板，他只是執行者一說，新北市政府上午提出證據反擊。新北市環保局長劉和然出示2006年12月環保署公文指出，在蘇前縣長擔任行政院長時就全案就已經報行政院核定，朱立倫擔任行政院副院長時只是主持節能減碳會議，與重啟深澳電廠毫無關連。

劉和然表示，新北市政府始終認為深澳電廠並不是政治議題，因此堅持專業論述。2006年間蘇院長雖然核定深澳電廠，但市府並未提及、也未苛責蘇前院長的決策，主要也是著眼於空氣品質標準今昔差別甚大。

劉和然解釋，2012年5月14日政府正式將細懸浮微粒（PM2.5）納入空氣標準管制規範，在公告3年期間，新北市政府測得新北市內的細懸浮微粒數值從20.1到24.65微克／平方米，已經遠超過政府規範的三級防治區的15毫克／平方米標準，新北市政府認為管制空氣汙染必須從「源頭減量」做起，才在2016年7月26日公告不核發生煤許可。

劉和然強調，新北市政府公告不核發生煤許可時，當時深澳電廠根本也還沒成為議題，兩黨由誰選市長也仍未決定，決策毫無選舉考量。

新北市新聞局長張其強表示，朱立倫擔任行政院副院長並在2010年3月舉行例行性的「節能減碳」推行委員會，當時討論的議題是針對改善國內現有的火力發電機組，但深澳電廠早在2007年即已除役，並不在當時的討論範圍內，何來朱立倫拍板定案？

張其強強調，深澳電廠不該淪為選舉語言，賴院長也被蒙蔽了，希望中央能夠將深澳電廠回歸專業，照顧人民健康。

(中時 )