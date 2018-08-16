青少棒小馬》田子杰6.2局飆13K 中華隊逆轉奪冠

2018年08月16日 11:37 中時電子報 鍾亞芳 ／綜合報導 ／綜合報導

中華隊今天在小馬聯盟世界青少棒冠軍賽傳出好消息！對上美西區代表加州長灘隊，先發投手田子杰6.2局狂飆13次三振，加上陳政逸5局上擊出超前比數的安打，最終中華隊就以3比1逆轉勝，收下隊史第9冠。

Game over. Series over. Chinese Taipei is the 2018 Dicks Sporting Goods PONY League World Series Champion! #PLWS2018 pic.twitter.com/S1QMTE1HAY — PONY World Series (@plws2018) 2018年8月16日

田子杰一開賽就連續解決11名打者，在4局下遭對手轟了1發陽春砲，美西代表隊以1比0先馳得點。不過5局上中華小將立刻有所回應，在投手丘威風八面的田子杰於得點圈的打擊機會擊出安打，中華隊追成1比1平手，接下來陳政逸又敲出清壘的二壘安打，中華隊以3比1超前比數。

田子杰續投第7局時，用球數已逼近100，他先以三振抓下第1個出局數，隨後卻出現保送與觸身球，暫停過後，他以三振1位打者後退場，接替投球的林恩鈺則以以漂亮的再見三振結束比賽，中華隊以3比1逆轉收下冠軍金盃。

此役田子杰表現亮眼，6.2局20個出局數他就飆出13次三振，被擊出2支安打，包括1發陽春砲，僅失1分為責失分。不只投球表現優異，田子杰打擊也繳出3支安打的火燙成績。

(中時電子報)