台北》姚文智誓言絕不投降 「讓台北再多一個驚奇」

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中時

民進黨台北市長參選人姚文智今前往社子島，發表「選戰倒數百日宣言」。他坦言，身為政治人物，最難堪的事情都曾經發生在他身上，但此刻他心中只有感謝，沒有怨言，「謝謝那些批評我的人，你們讓我更堅強，讓我知道我的不足」。姚也疾呼，民進黨和總統蔡英文的態度已經很清楚，他就是民進黨的候選人，「姚文智可以戰死，但是絕對不會投降」，並誓言讓台北市再多一個驚奇。

姚文智首先提到，社子是他立基台北最重要的根據地，沒有在地居民的支持，就沒有今日的他，但居民為了成全大台北的發展，委屈超過了半世紀；他若當選台北市長，將極力翻轉社子與台北。

姚坦言，到目前為止選戰沒有打好，讓許多民進黨的支持者充滿焦慮不安，他要向仍支持他、關心他的民眾致歉。

姚三度提到，他自己是曾經被打趴在地上的人，過去幾個月來，他看過各式各樣冷嘲熱諷的網路貼文，經歷過各式各樣的攻擊與羞辱，「身為一個政治人物，最難堪的事情都曾經在我身上發生過。」

不過他強調，此刻心中他只有感謝、沒有怨言，「謝謝那些批評我的人，你們讓我更堅強，讓我知道我的不足，讓我知道，要成為台北市長，我必須更調整我自己，甚至，改變我自己。」

姚說，他知道從一開始就很少有人看好我，甚至他會被民進黨提名已經跌破了許多人的眼鏡，他更清楚，幾乎沒有人看好我會當選市長；台北市議員高嘉瑜有句話說得對，他參選市長就是「明知不可為而為之」，他在接下來的100天內，會把這句話放在心上。

姚強調，他會用盡全力，拿出誠意促成黨內最大的團結；他也會拿出他專業的政策說服台北市民，把不可能變成可能，「我要讓台北這個原本已經充滿驚奇的城市，再多一個驚奇。」

(中時 )

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