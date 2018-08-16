台版「永不妥協」 RCA工殤案判賠5億多元定讞

2018年08月16日 11:35 中時 林偉信

RCA毒汙染！千人癌200人逝 判賠5億要得回來？

史上最大工殤RCA求償案，訴訟過程猶如好萊塢電影「永不妥協」翻版 ，高院判決RCA及湯姆笙等公司須賠償486位受害者7億1840萬元，最高法院經公開審理辯論後，判決262人死傷部分賠償5億多元定讞，其他246人廢棄發回。

RCA(前台灣美國無線電公司)從1970年起，長達22年在生產過程 中違法使用致癌物質，讓勞工用水及廠房空氣受到嚴重汙染，有高達 1400多名員工因此死亡、罹癌及流產，這是台灣第1個永久汙染區、 第1宗環保公害訴訟案。

台北地院認定RCA等3公司生產過程中，違法使用有致癌風險的三氯乙烯等物質，且工作環境沒有防護設施，未善盡環境維護與汙染管控 責任，也未對員工盡有關防護說明及教導義務，造成員工罹患特定癌症，判決應賠償445名受害員工與繼承人共5億6445萬元。

高院認為，相關有機溶劑及暴露的證據都掌握在RCA手中，以致勞工欠缺直接證據難以舉證，不應評價為「權利上睡眠的人」，RCA公司以時效抗辯拒絕賠償，屬於權利濫用、在法律上沒有理由，也不能 因為勞工沒有外顯的疾病，就認定沒有受到損害。

高院認定GE等公司將受汙染的廠房土地出售給不知情的人，然後再將美金1億元匯回母公司RCA所在的銀行，顯有惡意脫產、逃避債務情事，因此判決GE等公司須與RCA連帶賠償486人共7億1840萬元。

(中時 )