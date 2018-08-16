新北》選戰倒數100天 侯友宜：全力衝刺

面對選戰倒數100天，新北市長侯友宜16日參加活動時強調：「全力衝刺，讓市民知道他在做什麼！」

友善列印
中時
吳岳修

新北市長參選人侯友宜16日參加國民黨淡水區黨部市長、議員、里長提名推薦會，對於選戰來到倒數100天，侯友宜強調最後100天的策略很簡單，就是「全力衝刺」，他要勤走基層、向基層報告，讓市民知道未來他要做什麼，「認真努力到最後，結果就會很清楚！」

侯友宜競選辦公室15日推出線上小額捐款，支持者捐款踴躍，侯友宜再三感謝這些支持群眾，他表示，非常多支持者給他小額款項，這是一份情感責任，他會帶著所有好朋友滿滿的力量與支持向前走，好好打贏這場選戰，「百元相挺，萬人逗陣，百萬人站出來，大家逗陣行，讓我們一起為市民做事」。

侯友宜在淡水積極搶票，面對國民黨與民進黨的新北市主委均稱有信心贏對手5％，侯友宜淡然表示，三蘆市民有很多是中南部上來打拚的人，跟他是故鄉人，大家感情「黏牢牢」，就像親戚一樣，大家都會「逗陣行」，他只有一句話，就是好好努力，認真讓市民了解他能為市民做什麼，認真努力到最後，結果就會很清楚。

對於賴清德與蘇貞昌宣稱深澳電廠准許是由當時擔任行政院副院長的朱立倫拍板定案，侯友宜痛批深澳電廠是一個傷害國民健康、違反時代潮流的政策，賴院長現在是執政黨，在輔選過程中公開支持蓋深澳燃煤電廠，傷害自己故鄉的地方，「賴院長對得起新北市的市民嗎？」

侯友宜再次強調他反對蓋深澳燃煤電廠，也希望賴院長及時來說反對蓋深澳燃煤電廠，不然他對不起他的故鄉，「現在還可以停止，還來得及，不要2025年又要花1000億來蓋一個傷害國民健康的深澳燃煤電廠。」

(中時 )

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