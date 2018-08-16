金大、東吳締結姐妹校 放眼兩岸與國際交流

東吳大學副校長董保城（右五）與金大校長陳建民（左七）率2校主管締結姐妹校。（金大提供）

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東吳大學與金門大學昨（15）日締結姊妹校，未來2校將在學術交流進一步合作，同時運用金門的地理區位優勢，在兩岸交流扮演橋梁與推動的角色。

東吳大學副校長董保城昨率教務長詹乾隆、主任秘書王淑芳等一行40人走訪金門大學，受到金大校長陳建民與一級主管熱烈歡迎。

金大表示，東吳大學創建於清光緒26年（1900年），是一所西制學府，1954在台復校，為臺灣第1所私立大學，在學界以文、理、法、商領域專長聞名。過去金門沒有大學時，鄉親學子赴台就讀，東吳大學一直是首選之一。

金大社會工作學系主任，目前也是〈金門縣東吳大學校友會〉會長葉肅科指出，金門的東吳校友約有250人，主要在政府公教機關與民間商界服務，表現傑出，貢獻鄉里。

在金大任教的東吳校友則有4位，除葉肅科之外，尚有海洋與邊境管理學系侯廣豪、通識教育中心劉佩儀和楊天厚。

金大與東吳2校過去3年來也共同努力拓展國際學術交流活動，與日本愛知大學、廈門大學共組4校聯盟就「金廈研究」進行合作，並舉辦工作坊。

曾任考選部部長、現任東吳大學副校長董保城表示，東吳跟金大從此就是一家人，未來將就學校資源彼此互補、互惠，並運用2校結盟的優勢，尋求新的合作機會。

(中時 )

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