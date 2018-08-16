柏林影后狠甩小鮮肉巴掌 憶當年曾被導演這樣...

2018年08月16日 12:13 中時 潘鈺楨

劇組出席柏林影展記者會。（前景提供）

影帝安東尼巴洪。（前景提供）

在柏林影展一舉拿下影帝銀熊獎的《與神同行的少年》（The Prayer）釋出正式預告，影片中德國國寶級影后漢娜席古拉（Hanna Schygulla）與以本片奪得柏林影帝的安東尼巴洪（Anthony Bajon）精彩飆戲，飾演年長修女的漢娜席古拉竟出手給飾演染毒男主角的安東尼巴洪一記響亮巴掌，震撼教育方式讓人瞠目結舌。

《與神同行的少年》描述一名血氣方剛的少年在天主教勒戒機構中逐漸面對自我並擁抱信仰的過程，新銳演員安東尼巴洪精彩演繹青少年的憤怒與徬徨，以23歲之姿奪得影帝寶座。然而在片中飾演心靈導師修女角色的漢娜席古拉更是大有來頭，她是德國新浪潮名導法斯賓達（Rainer Werner Fassbinder）長期御用名伶，亦曾與許多當代電影大師如文溫德斯（Wim Wenders）、尚盧高達（Jean-Luc Godard）等人合作，曾奪得柏林影展及坎城影展影后獎座，2010年更榮獲柏林影展終身成就獎肯定。

漢娜席古拉今年亦隨《與神同行的少年》劇組來到柏林影展，在記者會上她大方談起這段爭議十足的戲，認為這幾記巴掌其實是讓片中少年面對真實自我最快、也最直接的方式。她坦承一開始非常擔心年紀輕輕的安東尼巴洪會如何反應，但沒想到他竟什麼也沒說地溫馴接受了。漢娜席古拉也驚人爆料表示，與電影大師法斯賓達合作初期，她也曾被導演賞巴掌、作為醞釀表演的一部分，法斯賓達更要她接受這樣的訓練方式，「但接受這樣的衝擊並不容易」，認為安東尼巴洪的反應令她鬆了一口氣。

導演塞德烈卡恩（Cédric Kahn）表示漢娜席古拉散發的氣場兼具了權威性與溫柔，為這個角色添加了細膩的層次，大力讚美傳奇影后在片中的震撼演出。《與神同行的少年》預售票已全面在博客來售票網預售開賣，配合電影中成長與信仰的正向力量，片商特別與WOOPAPERS蕪蕪紙創合作推出「種子票卡」，在預售票卡上混入百里香種子，只要對著票卡澆水，就能栽植出代表「勇氣與希望」的百里香。

《與神同行的少年》（原譯《祈愛之路》）描述染毒少年住進阿爾卑斯山上的勒戒所，開啟修道院般充滿禱告與勞動的生活。血氣方剛的他一度以沈默與暴力與教會對抗，卻在脫逃途中遇見一名女孩，並在勸阻下回到山上，重新尋求救贖。這場一見鍾情的邂逅，讓少年生命中的空虛開始褪去，而信仰也逐漸在山嶽圍繞下走入少年的心。然而一次奇蹟的降臨震撼了少年，他竟決定全面奉獻他的生命，投入神職工作——當上帝之愛對上兒女情愛，該如何抉擇？電影將於9月7日在台正式上映，詳細電影資訊請上前景娛樂粉絲專頁查詢。

(中時 )