影響柯文哲2020出來選最可能原因 網點出兩大先決條件

台北市長柯文哲。(資料照,鄧博仁攝)

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中時電子報
／綜合報導

台北市長柯文哲人氣高，外界關注他是否會參選2020總統大選。日前有民調顯示，2020年總統大選，若是蔡英文、朱立倫、柯P三人角逐，蔡英文支持度為12.1％，朱立倫26.9％，柯文哲31.5％，柯P贏朱4.6個百分點。對此，有網友問及影響柯2020出來選最有可能的原因是什麼？其中有名網友笑稱有兩個原因，包括一、2018連任失敗，必選2020；二、賴神選2020，小英被逼退，柯蔡有可能合作進軍2020。

據旺旺中時媒體集團最新民調，2020年總統選舉，民進黨方面由賴清德的28.2%，大勝蔡英文13.3%；國民黨方面則由朱立倫的34.7％的支持度，領先馬英九的14.9％與吳敦義5.8％。若是蔡、朱、柯三人角逐之下，蔡英文支持度為12.1％，朱立倫26.9％，柯文哲31.5％，柯P贏朱4.6個百分點，而蔡英文支持度甚至不到朱立倫的一半。民進黨若改由賴清德上場，賴清德獲15.4％民眾支持，朱立倫26.7％，柯文哲32％，柯P仍舊勝出。

由於要柯文哲出來選2020的聲浪不小，有網友在PTT發文指出，「影響阿伯2020出來選最有可能的原因是什麼？」他說從柯之前的丐幫說或是風雨飄渺，可得知柯對目前的執政黨失望，他說假設2020只有藍綠對決，感覺藍的基本盤優，「不過阿伯也是被MG149才逼出來選舉，讓最討厭的敵人當選不會讓他很矛盾嗎？」

對此，有網友留言稱只有兩種狀況會讓柯出來選，包括2018連任失敗、賴神選2020然後小英被逼退，柯蔡有可能合作進軍2020。不過也有其他網友稱「柯只要當選市長，他就不會選2020」、「一定會出來啦」、「柯今年勝選 2020一定幫綠換他2024出來選的籌碼啊」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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