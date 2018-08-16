不信邪？高薪男連住3凶宅：與鬼同住 好嗨喔

男連住3凶宅，自豪表示自己依舊身體好，收入高。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

買房子最怕買到凶宅，卻有一名網友完全不避諱，透過法拍5.3折買下人生第三間凶宅，原PO自豪表示，住進凶宅依舊身體健康，年收入還很高，「鬼月要去開凶宅、與鬼同住，好High喔。」

一名網友在網路論壇《mobile01》發文，表示他以276萬元買下屋齡11年的13層大樓，二房格局加上一平面車位，權狀37坪左右，相當於一坪才7.5萬。從售屋網的資訊可見，同社區、同坪數的房子實價登錄成交約在510-530萬元間，也就是原PO以原價5.3折買到房子，讓他自豪地說「很划算吧？」

據法院筆錄，該房子前屋主2年前屋內燒炭自殺死亡，現已斷電，僅剩藤椅等少數簡易傢俱，屋內無明顯裂痕。原PO表示，通常凶宅的行情在7折到8折5左右，只有地段很差、屋齡很舊才可能4-5折賣出，除非很有本事，才有可能5折買到凶宅。

「鬼月要去開凶宅、與鬼同住，好High喔。」PO提到，只有無神論者、信基督教者、開宮廟者、或是貪便宜的人才會大膽買凶宅，而原PO也透露自己連住三間凶宅，依舊「頭好壯壯，年收入還很高」，他感嘆表示，人比鬼可怕多了「因為我被人害過，但還沒見到鬼過，也沒被鬼害過。」

貼文一出引起網友熱議，有人認同原PO「我也只看過人害人，還沒看到鬼害人的！」、「心魔比較大...如能克服，是最好的...靠買賣凶宅賺錢...也是很讚的投資...」，也有人認為，該注意的問題應是發生刑事案件的房屋，不僅風水磁場出現問題，亦代表周遭安全有所隱憂。

(中時電子報)

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