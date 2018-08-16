《全台最速報》老農大愛 以父母名捐款助學貧生

《全台最速報》老農大愛 以父母名捐款助學貧生

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中時電子報
綜合報導

◎老農大愛 以父母名捐款助學貧生

10萬對一位老農而言，需有1甲地種上一季水稻，又風調雨順才有的收穫，雲林縣虎尾鎮老農林寶順展大愛，慷慨地將耕耘整季的收入全捐給雲林家扶中心助學，他說，是為了感恩已逝父母教會他農事技能，讓他可以當一個日出而作、日落而息的樸實農人。

◎選戰倒數100天 陳其邁回防賣菜郎大本營

年底選舉剩100天，民進黨高雄市長參選人陳其邁把握時間，16日一早率議員參選人到高市果菜市場拜票，由於號稱「最強菜販」的對手韓國瑜頻頻搶攻市場，陳其邁一一與攤商握手寒暄，回防固樁意味濃厚，他更不忘凸顯在地優勢，笑說「這裡離我住處很近，是我非常熟悉的地方！」

◎端正選風 林智堅帶頭疾呼反賄選

距離11月24日大選已不到百日，新竹市將選出含市長、市議員、里長共157人，規模歷年最大，市長林智堅16日重申「賄選、暴力零容忍」口號，市府動支預備金1000萬元，作為警察破案、績效獎金及反賄選宣導費用，端正選風。

◎救北市經濟 錕P提政見推夜間市長

距離年底選舉只剩100天，無黨籍台北市長參選人李錫錕今拋出「夜間經濟」政見。他指出，夜間經濟的產業內容如購物、餐飲、旅遊、影視、娛樂等，台北市現在都有但缺乏整合，且地點也很分散；如果他當選，將引進歐美「夜間市長（夜市長）」概念，希望將台北市這塊產業開發成型，將是很快能夠促進經濟的方法。

(中時電子報)

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