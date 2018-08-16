友邦的中國指中華民國 稱小英中國台灣總統 府：是慣稱

2018年08月16日 12:09 工商 崔慈悌

蔡英文總統「同慶之旅」，參加巴拉圭新任總統阿布鐸就職典禮，阿布鐸在其推特上，西班牙文稱呼蔡英文為China-Taiwan總統，遭部分媒體質疑。外交部強調友邦的中國一直是指中華民國，總統府則表示，西語系友邦稱呼此名稱是長期以來的慣稱。

其實為了這個稱呼，外交部已多次對外解釋，馬英九總統在卸任前曾展開中美洲瓜地馬拉與貝里斯為期7天的「久安」之旅，當時中美洲議會網頁登載我國名稱即為「中國（台灣） 」〔China (Taiwan)〕，引發媒體側目。

當時外交部即回應：「中美洲議會網頁上所呈現的是西文的中華民國全名並括號台灣，即便有簡稱的部分，對我們的邦交國而言，彼等承認並建立邦交的就只有中華民國，所以『中國』就是中華民國，就是台灣。」

之前蔡英文訪問多國友邦，包括馬紹爾總統對其稱呼都不時出現「中國台灣總統」的字眼，遭媒體質疑，外交部也一再對外解釋，對於友邦而言，眼中的中國只有一個，就是中華民國，也就是台灣。

對於阿布鐸在推特上PO出與蔡英文的合照，並寫下一話「投資、貿易和基礎設施是我們與中國台灣總統討論的主軸，感謝蒞臨（Inversion, el comercio e infraestructura son ejes primordiales que abordaremos con la presidenta de China – Taiwan Tsai Ing-wen.Agradecido por la visita）」，也是同樣情況。

總統府發言人林鶴明表示，這部分請問外交部專業人士，西語區邦交國長期以來都是這樣慣稱。

(工商 )