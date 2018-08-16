友邦的中國指中華民國 稱小英中國台灣總統 府：是慣稱

友善列印
工商

蔡英文總統「同慶之旅」，參加巴拉圭新任總統阿布鐸就職典禮，阿布鐸在其推特上，西班牙文稱呼蔡英文為China-Taiwan總統，遭部分媒體質疑。外交部強調友邦的中國一直是指中華民國，總統府則表示，西語系友邦稱呼此名稱是長期以來的慣稱。

其實為了這個稱呼，外交部已多次對外解釋，馬英九總統在卸任前曾展開中美洲瓜地馬拉與貝里斯為期7天的「久安」之旅，當時中美洲議會網頁登載我國名稱即為「中國（台灣） 」〔China (Taiwan)〕，引發媒體側目。

當時外交部即回應：「中美洲議會網頁上所呈現的是西文的中華民國全名並括號台灣，即便有簡稱的部分，對我們的邦交國而言，彼等承認並建立邦交的就只有中華民國，所以『中國』就是中華民國，就是台灣。」

之前蔡英文訪問多國友邦，包括馬紹爾總統對其稱呼都不時出現「中國台灣總統」的字眼，遭媒體質疑，外交部也一再對外解釋，對於友邦而言，眼中的中國只有一個，就是中華民國，也就是台灣。

對於阿布鐸在推特上PO出與蔡英文的合照，並寫下一話「投資、貿易和基礎設施是我們與中國台灣總統討論的主軸，感謝蒞臨（Inversion, el comercio e infraestructura son ejes primordiales que abordaremos con la presidenta de China – Taiwan Tsai Ing-wen.Agradecido por la visita）」，也是同樣情況。

總統府發言人林鶴明表示，這部分請問外交部專業人士，西語區邦交國長期以來都是這樣慣稱。

(工商 )

小英外交大突破！巴拉圭竟感謝「中國台灣總統」？
台南》國民黨：民進黨台南市長提… 台北》百日宣言配咖啡 姚文智力…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。