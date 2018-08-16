X JAPAN吉他手hide逝世20周年 紀念電影重掀日搖狂熱

2018年08月16日 12:13 中時 潘鈺楨

日本傳奇視覺系搖滾樂團「X JAPAN」吉他手hide今年逝世滿20周年，在廣大樂迷的期盼下，於日本舉辦了盛大的「hide 20th Memorial Project」，而今年五月發行他的紀念電影《hide：來春之約》，也是20周年紀念計畫中的一環。將為繼去年的音樂紀錄片《WE ARE X：X JAPAN重生之路》後，再一部重掀日搖狂熱的電影。

1990年「視覺系」一詞首次於樂壇中出現，用以形容舞台裝扮標新特異、表演風格誇張狂野的藝人歌手，而「視覺系」這名詞即是由hide開口創造，後由媒體繼續沿用。以hide和團長Yoshiki為首的「X JAPAN」，在八零年代末成為日本第一個以獨立音樂之姿，成功打入主流唱片市場的樂團，奠定前所未見廣大樂迷支持的基礎。hide在舞台上色彩繽紛的服裝造型與特殊新穎的個性演出，成為他獨有的個人象徵，他的行事作風也被視為是日本青年反抗國家社會體制的榜樣。1997年「X JAPAN」解散，hide單飛展開個人音樂活動，隔年傳出驟逝的消息，美國《告示牌》雜誌稱他的死亡是「一個時代的結束」，日本音樂評論家也稱「視覺系因hide崛起，也因hide逝世而衰退」。

2007年X JAPAN重組，樂團仍保留他的成員位置，以茲紀念。《hide：來春之約》即是在hide家屬的同意下拍攝，並特別於其逝世20周年上映，片中邀請到hide生前的樂團團員如：X Japan團長Yoshiki、音樂夥伴如：名製作人I.N.A，以及hide的胞弟松本裕士，分享他們對於hide的深刻回憶，也欲一解hide死亡原因究竟是自殺或意外的眾說紛紜。電影拍攝過程中也巧合尋獲hide生前創作〈Hurry Go Round〉一曲從未公開過的錄音版本，遂收錄用為紀錄片的主題曲，成為他逝世20年後，留給樂迷最珍貴的禮物。中文片名《hide：來春之約》也以該曲的歌詞涵義定名，既符合hide積極進取的人生觀，也像是希望與粉絲再次相見的約定。

《hide：來春之約》將於31日在台上映，電影預售票及限量電影周邊請洽網站，更多電影詳情，請上翻面映畫粉絲專頁。

(中時 )