X JAPAN吉他手hide逝世20周年 紀念電影重掀日搖狂熱

「X JAPAN」吉他手hide今年逝世滿20周年。（翻面映畫提供）

友善列印
中時

日本傳奇視覺系搖滾樂團「X JAPAN」吉他手hide今年逝世滿20周年，在廣大樂迷的期盼下，於日本舉辦了盛大的「hide 20th Memorial Project」，而今年五月發行他的紀念電影《hide：來春之約》，也是20周年紀念計畫中的一環。將為繼去年的音樂紀錄片《WE ARE X：X JAPAN重生之路》後，再一部重掀日搖狂熱的電影。

1990年「視覺系」一詞首次於樂壇中出現，用以形容舞台裝扮標新特異、表演風格誇張狂野的藝人歌手，而「視覺系」這名詞即是由hide開口創造，後由媒體繼續沿用。以hide和團長Yoshiki為首的「X JAPAN」，在八零年代末成為日本第一個以獨立音樂之姿，成功打入主流唱片市場的樂團，奠定前所未見廣大樂迷支持的基礎。hide在舞台上色彩繽紛的服裝造型與特殊新穎的個性演出，成為他獨有的個人象徵，他的行事作風也被視為是日本青年反抗國家社會體制的榜樣。1997年「X JAPAN」解散，hide單飛展開個人音樂活動，隔年傳出驟逝的消息，美國《告示牌》雜誌稱他的死亡是「一個時代的結束」，日本音樂評論家也稱「視覺系因hide崛起，也因hide逝世而衰退」。

2007年X JAPAN重組，樂團仍保留他的成員位置，以茲紀念。《hide：來春之約》即是在hide家屬的同意下拍攝，並特別於其逝世20周年上映，片中邀請到hide生前的樂團團員如：X Japan團長Yoshiki、音樂夥伴如：名製作人I.N.A，以及hide的胞弟松本裕士，分享他們對於hide的深刻回憶，也欲一解hide死亡原因究竟是自殺或意外的眾說紛紜。電影拍攝過程中也巧合尋獲hide生前創作〈Hurry Go Round〉一曲從未公開過的錄音版本，遂收錄用為紀錄片的主題曲，成為他逝世20年後，留給樂迷最珍貴的禮物。中文片名《hide：來春之約》也以該曲的歌詞涵義定名，既符合hide積極進取的人生觀，也像是希望與粉絲再次相見的約定。

《hide：來春之約》將於31日在台上映，電影預售票及限量電影周邊請洽網站，更多電影詳情，請上翻面映畫粉絲專頁。

(中時 )

柏林影后狠甩小鮮肉巴掌 憶當年… 被罵「國家敗類」 李蒨蓉：阿帕…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。