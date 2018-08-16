台北》百日宣言配咖啡 姚文智力挺85℃

2018年08月16日 12:11 中時 郭建伸

民進黨台北市長參選人姚文智今前往社子島，發表「選戰倒數百日宣言」。由於昨發生「85℃事件」，姚今表示，民眾不應該抵制85℃，反而要支持這些企業，「該譴責的是中國政府蠻橫的行為，而不是那些被迫表態與妥協的企業」。姚也呼籲國民黨參選人丁守中一起支持85℃，並點名台北市長柯文哲，「你不委屈，真正委屈的是那些被迫要說兩岸一家親才能保住自己身家財產的企業們」，呼籲柯也買咖啡送給市府員工。

總統蔡英文過境美國到訪85℃，結果企業被大陸網友指為台獨企業，使得85℃發布「力挺九二共識」聲明，此舉也引發不少綠營、獨派人士撻伐。不過姚文智今選擇力挺85℃，甚至在記者會前請幕僚買咖啡請媒體喝，對於兩岸問題沒有迴避。

姚文智發表百日宣言時說，他向在場媒體喊話，表示大家手上的85℃是他特別要求準備的，但昨天幕僚還紛紛勸他別捅馬蜂窩，「不過我告訴他們，千錯萬錯，是中國政府的錯，台灣人不應該在中國打壓的當下，反過來責怪自己的同胞。」

姚批評，從切斷邦交國，強迫外國航空公司將台灣改名，到今天的85℃咖啡，「中國政府對我們的打壓，已經到了連喝一杯咖啡它都要管的地步了。」姚說，如果我們今天再不站出來，台灣還剩下什麼？

姚也邀請丁守中，盼一起支持這一杯咖啡，並呼籲現任市長柯文哲，若願意可以如他一樣，買一杯咖啡送給市府員工；柯這幾天說自己在世大運很委屈，但真正委屈的是被迫要說兩岸一家親才能保住身家財產的企業，「如果你也認為他們很委屈，就請你買一杯咖啡，用行動來告訴我們，你懂得他們的委屈」。

姚文智表示，他希望三位候選人，都不要忘記今天這一杯咖啡的意義，台灣只有一個，是不能拿來交換，希望大家抱持這種勇氣與堅持，示範一場有高度與有格調的選戰。

(中時 )