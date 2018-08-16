舌苔曝身體警訊！出現這種顏色恐是腫瘤前兆

2018年08月16日 11:54 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

到耳鼻喉科就診時，醫生通常都會要你張口說「啊」，並將舌頭伸出，不要小看這個動作，其實是有原因的。因為舌頭與人體許多器官都有直接或間接的對應，因此舌頭的狀態很容易反應出身體警訊。

根據《早安健康》報導，舌頭上出現突起物，可能是對食物或藥物過敏，或是遭病毒或細菌感染的徵兆，但若舌頭的某一側出現不明腫塊並且有疼痛感，有可能是癌症的徵兆，應盡快就醫診治。除此之外，舌苔的顏色也很重要，下列5種舌苔顏色分別代表不同的症狀：

1. 黑色舌苔

黑色的舌苔一般都是病症累積許久的結果，長期口腔衛生不良、有抽菸習慣、過度使用漱口水或抗生素，都有可能造成黑色舌苔，若無法用牙刷清除最好尋求醫生協助。

2. 褐色舌苔

若舌頭的斑點變成褐色或發現顏色持續變暗，這有可能是黑色素瘤的徵兆，若發現此現象不能輕忽，一定要盡早就醫。

3. 黃色舌苔

黃色舌苔是身體燥熱或是舌頭發炎的現象，發燒、習慣用嘴巴呼吸、水分攝取不足等都會造成舌頭發黃。補充水分、好好休息應可消除。

4. 白色舌苔

厚重的白色舌苔表示口腔分泌的唾液較多，或氣管中有較多的痰，舌頭上有許多細菌或死掉的老廢細胞堆積，應注意口腔衛生，按時刷牙並搭配刮舌器保持清潔。

5. 紅色舌苔

紅色舌頭多半發生在兒童身上，若小朋友的舌頭呈現像草莓或是覆盆子的紅色，可能是猩紅熱或是川崎病的初期症狀；另外，若舌頭光滑且泛紅，則表示身體缺乏維生素B。

醫師提醒，長期熬夜、火氣大、壓力大等都會造成舌頭潰瘍，若潰瘍狀況久久無法痊癒應特別注意，並就醫檢查。

(中時電子報)