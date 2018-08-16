被罵「國家敗類」 李蒨蓉：阿帕契讓我大徹大悟

李蒨蓉日前上節目表示，因阿帕契事件讓她重新省思人生。（中視提供）

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時報周刊
林彥君

李蒨蓉日前上中視《改變的起點》接受專訪，她因3年前的阿帕契風暴，跌落萬丈深淵，演藝收入掛零，走到街頭人人喊打，甚至被路人指著鼻子罵：「妳是國家敗類！」她當時只能自問：「我到底做了什麼，讓你們那麼討厭我？」她回頭省思過去年少得志，價值觀完全錯誤，但也因為阿帕契事件，她說：「我用放大鏡從頭到尾，把自己照了一遍，天啊，3年前的我，竟然妖氣沖天，難怪惹人厭！」

她自認以前個性好強，走到哪都要刷出高貴的存在感，她透露自己「不中意輸的感覺」，多少來自小時候單親家庭的背景。她的父母很早就離異，念國小時，她的名字常被同學取綽號，「喂！李蒨蓉，李蒨揍，李蒨錢，李蒨爹！妳是沒爹的小孩，妳是雜種！」成長階段，為了想擺脫這些霸凌的話語，李蒨蓉用爬牆，奇裝異服來標新立異。

李蒨蓉表示，過去的她就像螃蟹，眼睛長在頭頂上，目中無人，在家裡對老公也不溫柔，常常吵得不可開交，「過去，我完全不是個好太太，脾氣一來，就把先生鎖在門外。」人生最低潮階段，一位陌生人引導李蒨蓉走入教會，李蒨蓉開始跟自己對話，幾度狂哭後她大徹大悟，「感謝阿帕契，讓我在哪裡跌倒，又在哪裡爬起來！」節目將於在本週六下午2點 中視《改變的起點》播出。

(時報周刊)

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