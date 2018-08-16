2018年08月16日 12:13 中時 季節

外交部未否認小英出訪領空關閉說

外交部發言人李憲章16日被記者問到傳聞蔡英文總統出訪美洲友邦，因為部分拉美國家關閉領空，導致蔡總統班機需要繞遠路，是否屬實時，並未否認關閉說，只說尊重華航專業安排。

外交部於16日舉行例行記者會，拉美司副司長率先報告，指出貝里斯的部長和巴拉圭的內定部長，以及智利復活節島市長7月底相繼造訪，尤其活節島市長更與蘭嶼達悟族締結姐妹部族備忘錄，是台灣與國外原住民首度簽屬的姐妹部族合作協議。此外蔡總統出訪友邦巴拉圭，也順利見到巴拉圭現任總統、新的總統當選人與另一友邦瓜地馬拉的總統。

報告完後有記者詢問李憲章，傳出中共打壓要南美國家關閉領空，導致總統專機要繞路，是否為真？

李憲章回稱，實務上航空公司編制飛航計畫前都會綜合考量包括天氣等相關因素，依照可能的飛航條件制定，只要符合飛航安全的航線，就是正規航線。過去幾年很多政府出訪專機都是華航的，華航非常有經驗，規劃也根據舒適與尊嚴考量 這次總統專機出訪的飛航規劃，所有的基本作業都根據國際飛航作業，感謝華航的安排。

然而記者追問，這並沒有回應到傳言說的領空關閉，是否證實真的關閉了？對此李憲章表示，對於記者的評論沒有評論，外交部尊重華航專業安排，外交部也會考量總統舒適尊嚴，謝謝華航。

此外還有記者問到台南設立慰安婦銅像，日本對此表示遺憾，外交部如何回應？李憲章說，慰安婦議題全民共同關切，也是政府高度重視議題，爭取慰安婦尊嚴立場一貫，沒有改變。本次民間設雕像，政府沒有參與。日方的關切，政府注意到了，也已跟日方說明政府立場。

記者問到蔡總統去美國的85度C前，有無事先通知對方？李憲章聲稱不清楚前置作業與具體行程規劃。但他要重申總統府發言人黃重諺15日的說法，任何人如果企圖將自身意識形態強加在企業上，都是不文明的，外交部譴責這種作法，中國大陸干擾國際企業營運已不是首次，外交部在確保國家尊嚴前提下會繼續努力。

另外有記者問到國人前往關島非法打工被捕，是從是甚麼工作？李憲章回稱去酒吧，記者追問是否有牽涉到色情？李憲章說還指出，這他不了解，已進入司法程序，他不便猜測。記者又問這會影響到日後國人入境關島嗎？李憲章聲稱不會，因為這只是個案。

(中時 )