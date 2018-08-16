汽車修配廠藏槍販毒 警拔下冷氣風箱破獲

彰化縣刑大偵四隊查獲槍砲毒藥。（吳敏菁翻攝）

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彰化縣刑大偵四隊查獲槍砲毒藥。（吳敏菁翻攝）

林姓、黃姓組販毒集團，平日以修理車輛作掩護，擁槍販毒，彰化縣刑大偵四隊偵辦，但林嫌鐵門深鎖，總算等到房東來找，才得一舉入內搜索，林嫌老神在在，員警搜了好幾個小時，汗流浹背，幾乎熱昏，看著冷氣風箱，靈機一動，整個拔下，槍砲、毒品頓時現行，逮了個人贓俱獲。

警方表示，場搜索查扣改造手槍2支，含彈匣2個及子彈26顆、海洛因6.69公克、安非他命47.76公克、K他命296公克，市價數十萬元、販毒所得現金8萬2400元和手機3支等贓證物，並陸續在台中、彰化等地、帶回王姓藥腳等8人到案。

警冷氣風箱破獲藏槍販毒。

偵四隊長卓志昌表示，林嫌將鐵門深鎖，僅藥腳前往交易毒品時，才將鐵捲門開啟讓藥腳進入，查緝人員曾多次嘗試從狹小的門縫匍匐前進，考量員警安全而作罷，最後等到該汽修廠房東找林嫌時，才展開拘捕行動。

查緝人員入內搜索時，林嫌老神在在，以為天衣無縫，員警持續蒐了好幾個小時，汗如雨下，直到搜索林嫌所使用營業用小貨車時，望著冷氣風箱，快熱昏「好想吹冷氣！」其中一幹員聯想往例經驗，將乘客座前冷氣風箱拔下，林嫌頓時臉色大變，俯首就擒。警方將全案依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。

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(中時 )

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