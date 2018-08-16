正妹警烈日下扮推手 讓拾荒嬤擋車關

台中市警察局第二分局公園所正眉女警員余珮毓人美心更美。（馮惠宜翻攝）

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台中市警察局第二分局公園所正眉女警員余珮毓，日前洽公返圖看到推著滿載資源回收物的老阿嬤，一路相伴，讓阿嬤順利將整車物品推到一公里外的資源回收場。（馮惠宜翻攝）

台中市警察局第二分局公園所正眉女警員余珮毓，日前在崇德路與三民路口目睹一名推著滿載資源回收物的老阿嬤推著已高出人頭的資源回收物在車水馬龍的馬路吃力推車前進，余珮毓立刻把警用機車停放在路邊，衝過去幫阿嬤推車，一路推到資源回收場，阿嬤直稱余珮毓人美心更美。

本月10日15時30分許，余珮毓出外洽公欲返回派出所途中，在崇德路與三民路口目睹一名推著滿載資源回收物的老阿嬤正吃力的推著已高出人頭的資源回收物，還不時走到馬路中間，險些被大客車撞上，卻完全沒有自覺。

余員見阿嬤年事已高，詢問得知她一人獨居，平日靠撿拾資源回收物品變賣維生，余員見阿嬤在烈日下滿頭大汗的推車於心不忍，便自告奮勇幫阿嬤把車推到約一公里遠的資源回收場，途中回收車因無法承載過重的回收物不時傾鈄及掉落物品，余員怕影響交通，貼心的幫阿嬤在路邊重新整理回收物，一老一少總算順利抵達。

阿嬤在變賣回收物後，拿著變賣後的辛苦錢拉著余珮毓雙手頻頻感謝，還說要買杯冰飲請她喝，余員向阿嬤說「毋免啦！」就揮揮手離去回到原地騎乘機車返回派出所，她暖心舉動，讓阿嬤和回收場人員都覺得「揪甘心！」頻頻稱讚余員長得漂亮心腸也很好。

(中時 )

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