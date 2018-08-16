台北河岸音樂季首創水幕煙火　4大亮點搶先看

2018年08月16日 12:08 中時 林縉明

2018台北河岸音樂季明（17日）起一連3天於延平河濱公園舉行，現場規畫音樂晚會、免費體驗活動及限量活動周邊商品，重頭戲水幕煙火秀將於七夕情人節當天晚間8點15分施放，時間長達5分20秒，象徵「我愛你」。此外，因近期淡水河流域傳出魚群大量暴斃死亡案件，外界擔憂影響活動，觀傳局表示，市府相關單位已經積極處理，活動不受影響，照常舉行。

台北河岸音樂季今年分別以「經典」、「獨創」、「電搖」為主題，邀請超過15組的流行歌手接力演唱外，最後矚目的就是七夕情人節煙火秀，有別以往時間長達600秒，首度嘗試搭配水幕演出，並縮短為320秒，透過浪漫情歌「浪漫來襲」、「眉飛色舞」雙曲目，搭配特別設計的「熊讚掌印」、「LOVE」煙火及多彩燈光和水幕投影，帶給民眾不同以往的視覺享受。

眼看活動在即，近期發生淡水河流域出量大量魚群暴斃事件，恐對台北河岸音樂季活動造成影響，觀傳局長陳思宇表示，魚群暴斃問題，市府環保局、水利處等單位已經介入處理，活動將照常舉行，至於外接擔心魚群屍臭味問題，相關單位正在設法解決。

此外，19日正逢台北市政府吉祥物熊讚生日，觀傳局為慶祝熊讚3歲生日將舉行慶生會，熊讚將近距離與民眾互動；活動限定周邊商品也是亮點之一，包括城市紀念杯、熊讚生日包乖乖餅乾等商品，活動期間於淡水河4號水門區域販售，數量有限，售完為止。

(中時 )