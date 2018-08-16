2018年08月16日 12:08 中時 陳世宗

中市垃圾進焚化爐加強末端管制落地目視次數高於中央規定！（陳世宗翻攝）

台中市政府環保局為落實資源回收，避免塑膠類製品進入焚化爐焚燒，在垃圾進焚化廠前均會執行末端管制檢查，統計今年1至6月台中市三座焚化廠民營清運業者進廠車次共4萬1,376車次，落地檢查高達8545車次，高於行政院環保署規定的2.5倍，並糾舉387車次，退運84車次。

環保局指出，烏日及后里焚化廠也曾因此榮獲環保署全國垃圾焚化廠現場查核評鑑作業優等獎肯定。環保局呼籲市民持續落實垃圾分類，讓資源循環再生。市府資源回收成果一向名列前茅，且塑膠類為應回收項目，回收後交付標售廠商，不但後端去化無虞，且垃圾進廠時也會加以落地檢查，以避免塑膠類回收物混入一般垃圾進場焚化的情形發生。

台中市自100年合併後至106年，皆於環保署資源回收工作績效考核中獲得佳績，統計清潔隊今年1至6月塑膠類回收量約為4,355公噸，如單以塑膠袋而言，其回收量約為1,105公噸，標售價格約為每公斤0.1元交付回收商，回收商再運送至再利用處理廠製成塑膠粒，經造粒後製成二次塑膠原料，讓資源回收再利用。

環保局表示，為避免塑膠類製品進入焚化爐焚燒，垃圾進焚化廠前均會執行末端管制檢查，環保署規定所有民營清運業者進廠車次，落地檢查比例須達8%，目視檢查比例須達20%。

統計今年1至6月，台中市三座焚化廠民營清運業者進廠車次共計4萬1,376車次，如依環保署規定，須至少執行落地檢查3,311車次，目視檢查8,276車次，台中市落地檢查則達8,545車次，高於環保署規定的2.5倍，而目視檢查達2萬4,807車次，也高於環保署規定的3倍，並針對違規業者糾舉387車次，退運84車次。

環保局以高於環保署規定次數的檢查頻率，強化垃圾進廠末端管制作為，讓資源回收物不會進到焚化爐焚化。因此烏日及后里焚化廠更曾獲環保署全國垃圾焚化廠現場查核評鑑作業優等獎肯定。

(中時 )