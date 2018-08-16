桃園》陳學聖：網路民調 我能贏鄭文燦30％

2018年08月16日 12:10 中時 蔡依珍

陳學聖說：「我明天可以馬上做一份網路民調、贏鄭文燦30％！」（蔡依珍攝）

桃園市黨部主委楊敏盛等人也到場應援。（蔡依珍攝）

邱文彥堅決反對埤塘種電計畫，斥完全違反濕地保育精神。（蔡依珍攝）

政策戰開打！國民黨桃園市長參選人陳學聖16日宣布延攬前環保署副署長邱文彥當政策白皮書召集人，把桃園比喻為灰姑娘，要揭開她的面紗，並以30年為期，讓桃園晉升新首都，他也不忘批鄭文燦只會給市民小確幸、看不到大建設，希望以大未來爭取選民青睞。

面對自己網路民調節節敗退，陳學聖誇口說：「我明天可以馬上做一份網路民調、贏鄭文燦30％！」直言「不能只在夢裡面選舉」，別只相信網路民調，自己的選戰打得務實、踏實，會持續努力直追！

陳學聖說，桃園是台地、少淹水和地震，還有國門之都和台鐵高鐵捷運等四通八德的交通網絡，自然條件和軍事、戰略地位超越任何縣市，不但外人不知道、連桃園鄉親都不知道，「桃園就像灰姑娘，我的工作就是要揭開這層神祕面紗！」

陳學聖說，邱文彥曾任立委、環保署副署長、甫從海大退休，行政、立法和研究經驗豐富，在他指引下，才知道台北若淪陷，就要靠桃園副首都撐起，他感嘆桃園現在只是被動接受雙北人口外溢的城市，但應該透過長遠計畫改變，主動吸引優秀人才，從副首都邁向新首都，「桃園不能只有小確幸、要有大未來！」

邱文彥則透過戰略位置、地球暖化海水上升及風災、地震的自然災害等面向，說明桃園地處佳的地理位置，是具有韌性城市的發展潛力，他也堅決反對埤塘種電計畫，完全違反濕地保育精神，直言桃園埤塘從清朝2萬多個銳減到2千多個，「回不去了！」即刻就該群起保護，保留更多綠地和親水環境。

桃園市黨部主委楊敏盛也到場應援，感嘆和邱「相見恨晚」，強調理想中的直轄市長要為桃園做專業規畫，跟地方搏感情、在底層接地氣固然重要，卻不是建構偉大城市必要條件，有想法才是桃園需要的市長，希望能集思廣益，建構桃園美麗宜居城市。

陳學聖說，首部曲以30年為期，打造2050年新桃園，未來會有中程和短程計畫，預計2周後陸續發布，包括捷運、公托等政策，「鄭文燦做不來的，我來！」

(中時 )