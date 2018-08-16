台杉案評等「末段班」仍投資　藍委要求泛公股銀行退出

2018年08月16日 12:14 中時 楊佳穎

國民黨團踢爆台杉案，16日又召開「掏空台灣無極限！投資台杉缺風險評估，財政部假監督真放水」記者會，痛批財政部對於銀行參與投資完全不敢監督，也指該投資評等是「末段班的末段班」，屬觀察名單，泛公股銀行卻仍進行投資。黨團要求，若一個月內不修改合約，泛公股銀行應退出投資案，否則不排除將泛公股董事長移送檢調查處背信罪嫌，財政部、泛公股銀行應在1個月內回應。

曾銘宗指出，台杉水牛二號的投資架構由台衫生技及兆豐等5家泛公股銀行投資，金額為59.01億元，再由台杉水牛二號基金與台杉投資管理顧問公司簽投資管理協議（契約），但內容不公平也不合理，像是泛公股銀行10年內須支付台杉投資公司13.275億元管理費，讓台杉公司穩賺不陪、高得離譜，若再加上水牛一號基金，10年內必須支付超過20億元管理費。

曾銘宗也說，公股銀行全權委託台杉投資公司負責投資管理，台杉公司提供每季、半年及年度報表給銀行，「這些民脂民膏，銀行完全不管，有虧職責！」另外，從投資地區來看，台灣只佔40%至50%，美國佔40%至50%，其他地區佔10%至20%，而國發會稱這是國家級投資公司，要發展國內產業，「為何還要投資到國外去？且風險非常高！」

曾銘宗還質疑，若盈餘有剩餘，依80%及20%分配給「公股銀行」及「台杉生技」，如此盈餘分配合理嗎？「台杉生技資本額只有50萬，且10年內就有管理費，還要分配20%盈餘，如此投資契約不公平、不合理，極度誇張。」

賴士葆指出，對於銀行參與投資，財政部完全不敢監督，「財政部是官股大管家，對這項投資完全不敢講話，因為這是政治決定！」他並提出內部資料，表示台杉投顧公司提出的內部報酬率（IRR）高達16%，泛公股銀行未經充分分析評估就全部接受。

他也說，兆豐內部評估該項投資違約率高達7.20%，在13等級中列為第12等（13最差），等同末段班的末段班，「這家行庫是瞎了眼嗎？」屬觀察名單，為何仍進行投資？且本案為私募型態，不保證投資本金回收及特定報酬率，也沒有退場機制，亦無法自由轉讓，僅能被動等到期清算。

費鴻泰則說，當初水牛一號團隊派人到銀行，只有兆豐董事長張兆順完全配合，其他幾家銀行則認為風險太高不願投資，因此總投資規模45億中，泛官股銀行只有兆豐；而水牛二號案有5家銀行投資，規模比水牛一號多將近15億元，究竟是誰下的聖旨？他還說，自己找過5家銀行董監事還原當時開會狀況，大部分銀行最後結論都是授權董事長處理 ，提到風險問題則是避重就輕。

國民黨團要求，國民黨團要求財政部協調國發會、公股銀行，在一個月內解決相關投資契約不合理、不公平的情況，若不全面解決，希望泛公股退出基金，否則不排除將泛公股董事長移送檢調查處背信罪嫌，並要求財政部、泛公股在一個月內具體回應。

(中時 )