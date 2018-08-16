網製85°c懶人包 結論竟是「兩岸一家親」 ？

2018年08月16日 12:12 中時電子報 邱文秀

蔡英文總統「同慶之旅」過境美國洛杉磯，「路過」洛杉磯開的85°C咖啡店，讓85°C被打成台獨企業，85°C大陸總公司一天內急發聲明承認「九二共識」卻難熄大陸網友怒火，今早母公司美食-KY開盤重挫，股價一度打入跌停板246.5元。有臉書粉絲頁製「85°c 事件懶人包」，結論竟是「兩岸一家親」達成!

蔡英文「同慶之旅」在過境美國洛杉磯途中，到由台灣人開設的85度C購買咖啡，與店員合照傳出後，85度C意外被冠上「台獨企業」，並遭大陸網友抵制。昨日一天事情越演越烈，即使大陸總公司急發聲明滅火，火勢卻越燒越旺，今早母公司美食-KY開盤重挫，股價一度打入跌停板246.5元。

臉書粉絲頁「黑框作業」也特製【85°c 事件懶人包】交代事件始末:

「聖上去美國85°c

85°c高規格接待

85°c店員拿枕頭給聖上簽名⋯⋯

(是刻意安排、還是店員自發 這我不清楚)

目田等報紙就開始說聖上多受歡迎，到哪都有人要找聖上簽名。

(呵呵，換作是在台灣，不要說枕頭，你拿包面紙給聖上，都會被三層警力人牆跟國安局特勤壓制在地，然後銬回派出所。)

然後對岸網友不爽目田等綠媒吹的那麼爽，喊要抵制85°c!

85°c的對岸總部急急忙忙發個支持92共識的聲明要滅火。

然後綠營支持者跟綠營人士就不爽「你X媽居然是個支持92共識的公司？」就開始找85°c麻煩。

85°c台灣總公司為了滅火，就急急忙忙發新聞稿說「那支持92共識的文是大陸分部那邊自己發的，跟我沒關係喔。」

然後對岸政府就不爽「言下之意是你85°c總公司不支持92共識？」就開始找85°c麻煩。

結果鬧到最後，對岸跟綠營一起不爽85°c，然後一起抵制85°c!

⋯⋯恭喜「兩岸一家親」達成啦！

(中時電子報)