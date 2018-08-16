開車彈菸灰露餡！夜班男吸安遭查獲

2018年08月16日 12:18 中時 馮惠宜

警方在莊男副駕駛座查獲毒品殘渣。（馮惠宜翻攝）

莊男邊開車邊彈菸灰，引來員警關心並查出他車上有毒品。（馮惠宜翻攝）

39歲的莊姓男子日前開車經台中太平區東平路，邊開車邊抽菸，不時將菸灰往窗外彈出，遇到員警巡邏經過，男子瞬間欲將窗戶關閉，員警察覺不對勁隨即上前盤查，查出莊男為毒品列管人口，並在車內副駕駛座上發現有使用過後安非他命夾鏈袋8包、玻璃球形吸食器5支，莊姓男子坦承不諱並供稱是上大夜班提神之用，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例函送偵辦，並向上追源。

暑期青春專案期間，太平警方為保護青少年，持續針對青少年易聚集場所及重要熱點路段實施臨檢、巡邏勤務，並針對轄內毒品調驗人口進行查訪，遏止毒品危害，日前太平警分局太平派出所警員羅偉中、胡瑞穎執行青春專案巡邏勤務，於中午11時20分許，巡經東平路沿線，發現一男子駕駛白色自小客車，於車內一邊開著一邊抽菸，並隨手將菸灰往窗外彈出。

原本員警欲上前勸導取締，惟雙方眼神交會後，男子心虛還將窗戶關閉，員警見狀隨即尾隨並盤查，發現莊姓男子為毒品治安顧慮人口，隨後在車上副駕駛座上發現有使用過後安非他命夾鏈袋8包、玻璃球形吸食器5支，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例函送偵辦。

莊姓男子供稱，毒品向不知名男子購得，還稱是因工作都是上大夜班，為提神之用才吸食，經坦承後全案依涉嫌違反毒品危害防制條例函送偵辦，警方也將向上追源擴大偵辦。

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(中時 )