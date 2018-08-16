李安榮獲導演工會終身成就獎 官方盛讚：台灣傳奇導演

李安獲美國導演工會終身成就獎。（翻攝自網路）

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美國導演工會（DGA）於洛杉磯時間15日公布今年終身成就獎得主，台灣導演李安名列其中，導演工會主席湯瑪斯施拉梅（Thomas Schlamme）讚李安「是個傳奇導演、一名嶄露頭角的台灣電影製作者。」

美國導演工會成立於1936年，約有約16000名會員，每年選出的年度最佳導演幾乎都會成為奧斯卡最佳導演獎得主，終身成就獎設立的目的旨在表揚那些透過電影或電視，對美國、紐約文化有重大貢獻的個人或機構。

李安曾以1999年作品《臥虎藏龍》獲得奧斯卡最佳外語片獎，並以2006年作品《斷背山》和2013年作品《少年PI的奇幻漂流》兩度獲得奧斯卡最佳導演獎，是影史唯一兩次拿下此榮譽的亞洲導演。科幻動作新片《雙子殺手》由威爾史密斯（Will Smith）主演，目前正在後期製作，預計明年10月4日北美上映。

與李安一同獲獎的還有福斯探照燈影業主席南西阿特利（Nancy Utley）、長期為影視工作者爭取權利的美國參議員艾米克羅布徹（Amy Klobuchar）、美國演員工會資深顧問約翰麥奎爾（John McGuire）以及美國資深服裝設計師安羅斯（Ann Roth），頒獎典禮將於紐約時間10月18日在紐約DGA劇院舉行。

(中時 )

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