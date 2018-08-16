85度C風波延燒 綠委反問藍：怎跟大陸談的？

2018年08月16日 12:16 中時 鄭舲

蔡英文總統「同慶之旅」過境美國洛杉磯，順道拜訪當地85度C門市，卻遭大陸網友砲轟是「台獨企業」。民進黨團副幹事長林靜儀今舉行記者會，批評大陸用政治霸凌欺負台灣產業，非常粗暴、不理性，表達強烈抗議。林靜儀也質疑國民黨立委6月份組團到大陸參訪，「是怎麼跟人家聊的？是鼓勵他們繼續對台灣進行這種粗暴對待嗎？」

85度C風波越演越烈，85度C福州泉州門市昨遭當地市場監督管理局突擊檢查，現更傳出大陸大型外賣平台將85度C下架。林靜儀說，一個民選總統去拜訪其他國家，去給旅外的台灣國民鼓勵慰問，「中國憑什麼干涉？」而且還對企業作不當干預，這是很離譜的事，全世界所有民主國家都不會做出這麼粗暴、不理性的動作。

林靜儀說，立法院5月底休會後，國民黨立委就組團到大陸參訪，當時大陸正施壓外籍航空公司更改台灣名稱。林靜儀問藍委，有沒有向大陸反應不要對台灣進行主權干涉、干擾我們的國際空間？且藍委6月份到大陸，7月台中東亞青運主辦權就被取消，南投縣民和國中合唱團要進聯合國機構演出也遭取消，「國民黨怎麼跟人家聊的？是鼓勵他們繼續對台灣進行國際杯葛或這種粗暴對待嗎？」

林靜儀說，國民黨都說是民進黨執政之後大陸故意的動作，但張懸國旗事件、M503航線爭議等都發生在馬英九執政時期，「中國也沒有對台灣的國際空間比較友善」，顯示即使是國民黨執政，大陸對台灣國際地位的打壓從未放手過。

林靜儀呼籲朝野政黨對內要一起團結台灣，「這不是國內政黨的路線之爭，而是國家對國家的粗暴對待。」她也批評大陸在與美國的貿易戰中，拿台灣企業、台灣藝人、台灣產業出氣，「身為泱泱大國非常不可取」。對於這次事件，對大陸霸凌行為表達強烈抗議，對台商與海外企業給予最多的支持與不捨。

(中時 )