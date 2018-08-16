帥童星曝參演《人面魚》喊徐若瑄「媽」 香港影后點名再合作

2018年08月16日 13:01 中時 徐桐炘

電影《生生》由鮑起靜、嚴藝文、童星吳至璿主演，15日舉行媒體試片，導演安邦和吳至璿談拍片甘苦，年僅12歲的吳至璿首次主演長片，他表示：「拍起來很快樂，奶奶（鮑起靜）對戲讓我很放鬆，導演又活潑開朗，每天都有下午茶。」尤其他和鮑起靜戲裡戲外都培養濃厚感情，鮑起靜快離開台灣時，在一場告別戲中，一見他就流淚，可惜因安邦認為「太煽情」而被剪掉。

12歲吳至璿戲齡高達7年，才剛升國中的他已累積20多部短片作品，近日剛演完《人面魚：紅衣小女孩外傳》，片中飾演徐若瑄兒子，他還童言童語只喊對方：Vivian，足見2人親密程度。被問鮑起靜和徐若瑄誰對他比較好，他機靈回應：「都很好！」

他被安邦爆料外表看似文靜靦腆，偶像是唱跳歌手周湯豪，殺青宴上大唱〈帥到分手〉，他也開始學跆拳道，未來不排除挑戰武打戲，看過甄子丹《葉問》系列電影和《大師兄》，最想和甄子丹合作。

吳至璿笑說開鏡就收到鮑起靜紅包，殺青時和姊妹們更收到一人一個港幣200元紅包，鮑起靜在殺青宴上又掏出10萬元台幣讓劇組抽獎，吳至璿也如她願抽到最大獎5000元。安邦透露，鮑起靜特地叮嚀這位小演員，不要像美國童星麥考利克金一樣「長歪」，「長大以後也要這麼帥，我們還能一起演戲！」該片31日上映。

(中時 )