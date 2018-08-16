阿拉伯都市鬼魅傳說...Netflix中元節推自製恐怖影集《食屍鬼獄》

2018年08月16日 13:00 中時 潘鈺楨

《食屍鬼獄》由好萊塢恐怖電影重量級製片傑森布魯操刀。（Netflix提供）

Netflix將於今年農曆中元節推出自製恐怖影集《食屍鬼獄》，這是Netflix首度與好萊塢恐怖電影重量級製片傑森布魯（Jason Blum）合作的恐怖影集。從《陰兒房》、《逃出絕命鎮》、《國定殺戮日》，傑森布魯每部作品都讓觀眾嚇到魂不附體。這次跟Netflix合作更著眼於世界各地的文化元素，因此《食屍鬼獄》特別結合阿拉伯都市鬼魅傳說以及印度大牌紅星演出，為全球觀眾開啟另一扇恐怖之門。

即使傑森布魯已經監製過許多恐怖片，仍對電視影集情有獨鍾，他說：「我們的製片公司能夠跟Netflix一起合作拍攝《食屍鬼獄》真的是一次很棒的經驗！」《食屍鬼獄》劇情以阿拉伯都市傳說「噬屍者」為背景，故事敘述在一座嚴密防守的軍事拘留所中，拘禁了多位恐怖份子，而新進的審訊人員妮達在愛國心的驅使下，親自將她的嫌疑犯父親送入牢中。

沒想到當他們在審訊這些恐怖份子時，接二連三發生靈異恐怖事件，獄所中所有人提心吊膽，人人自危，當鬼魅步步逼進，誰能逃出鋼鐵牢籠？本片由印度當紅女星拉德希卡阿普泰（Radhika Apte），以及《愛你的蘇露》男星馬納夫柯爾（ Manav Kaul ）擔綱演出。影集24日上線。

(中時 )