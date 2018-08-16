85度C事件　藍委譴責籲：蔡政府儘速改善兩岸關係

國民黨團提供

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中時
楊佳穎

總統蔡英文在美國洛杉磯過境，並順道拜訪85度C門市購買咖啡，85度C竟遭大陸網友砲轟是台獨企業，揚言抵制。對此，國民黨立法院黨團16日在記者會中予以譴責、聲援85度C企業，同時呼籲蔡政府拿出具體策略，儘速改善兩岸關係，還給企業更大發展空間，「85度C事件是最活生生的例子，兩岸關係惡化，台商成為犧牲品、祭品！」

黨團書記長曾銘宗指出，中華民國總統出國訪問，順道拜訪我國的企業在海外據點，名正言順，也是國際外交上的慣例，因此國民黨團要聲援85度C企業；對於中國大陸網友將85度C打成台獨企業並揚言抵制、刻意打壓，無情無理，已失理性，國民黨團堅持反對立場，並予以嚴厲譴責。

另外，曾銘宗也說，來迎接蔡英文的僑民都是揮舞民進黨黨旗，各種場合幾乎沒人攜帶國旗，「我們不禁要問蔡英文是以黨主席身份出訪，還是以中華民國總統身份出訪？是民進黨的刻意安排？還是外交部及僑委會的安排？」用中華民國公帑出國，應向國人講清楚說明白。

曾銘宗還說，兩岸穩定是國家社會發展最重要的基礎，85度C事件是最活生生的例子；兩岸關係惡化，台商成為犧牲品、祭品，呼籲蔡政府拿出具體策略，儘速改善兩岸關係，還給企業更大發展空間。

藍委費鴻泰也說，蔡英文去看國內傑出企業沒什麼不對，要呼籲兩岸網民，不要如此情緒、互相謾罵及仇視，挑起無限仇恨，對兩岸都不好。

費鴻泰接著說，大陸官方的環球日報這時不宜火上加油，而我國總統府發言人黃重諺及行政院發言人對於網民間的鬥嘴攻擊高調回應，「是想把85度C這家公司害死嗎？」根本是提油救火，恐斷送這家優秀企業的大陸市場，盼兩邊官方不要逼企業表態，無助於兩岸關係，而蔡英文也應好好想想，到底要把兩岸帶到怎樣的境界？

(中時 )

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