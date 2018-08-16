再啟經貿談判 北京提防美「出爾反爾」

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針對陸美再度展開經貿磋商，大陸微信公眾號「牛彈琴」稱，此事至少是釋放三大信號。一是「應美方邀請」，這意味美方可能也開始要調整立場；二是「副部級官員接觸」，這表明，陸美雙方對此次磋商都很小心，先派出副部級官員探風向；三則是，「誠信」基礎開展磋商，要美國別出爾反爾。

大陸商務部今日上午發布消息稱，應美方邀請，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文擬於8月下旬率團訪美，與美國財政部副部長瑪律帕斯率領的美方代表團就雙方各自關注的陸美經貿問題進行磋商。

消息還稱，陸方重申，反對單邊主義和貿易保護主義做法，不接受任何單邊貿易限制措施；歡迎在「對等、平等、誠信」的基礎上，開展對話和溝通。

儘管該新聞只有短短100多字，但卻是暗藏玄機，特別是雙方貿易戰措施不斷升級的當下，此次談判更令外界關注。「牛彈琴」就表明，該新聞消息至少是放三大信號。

首先是「應美方邀請」。牛彈琴稱，美方為什麼邀請？應該也是在調整立場。因為現實是殘酷的，貿易戰確實就是兩敗俱傷。這次史無前例的貿易摩擦，已經對雙方一些企業和產業帶來了嚴重衝擊；如果貿易戰繼續升級，雙方都將蒙受重大損失。

其次，雙方都派出副部級官員接觸。牛彈琴直言，在前三輪磋商中，陸美都派出了眾多部長級乃至更高層級官員。結果，大家也都很清楚，白宮撕毀了共識，發動了貿易戰。有了這種前車之鑒，雙方這次應該都是小心翼翼，都先派出副部級官員接觸。

最後則是，北京強調的「對等、平等、誠信」展開磋商。此次談判前，大陸再度明確自身立場，不接受任何單邊貿易限制措施，並要求在「誠信」基礎上對話，可謂相當有針對性。

(中時 )

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