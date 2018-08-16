公投元年！年底最多18公投案與9合1選舉並行投票

2018年08月16日 13:04 中時 鄭舲 、實習記者郭雅茵 、實習記者郭雅茵

中選會今（16日）舉辦記者會，張貼出今年9合1地方選舉公告，除年底大選外，中選會主席陳英鈐稱今年為「公投元年」，年底最多可能有18個公投案，首次與9合1選舉並行投票，總投票人數約1980萬，「公投首投族」達到60萬人。

今年1月公民投票法下修正，下修投票權人年齡為18歲，並調降全國性公投投票提案、連署及通過門檻。陳英鈐指出，目前已受理37案，其中18案進入第二階段連署，預估達標數目可能超越以往，故稱今年為「投票元年」也不為過，而18歲以上、20歲以下可行使公投票權力的「公投首投族」約60萬人。

陳英鈐提到，公投法規定，只要公投成案後1到6個月之間有全國性的選舉，就應該要與選舉同步舉行，所以也呼籲所有公投提案的領銜人，盡量在8月底前繳交第二階段連署書，並超過法定數量281745份，早繳交早受理，中選會查兌需要時間，以免造成來不及的情況發生，若能在10月2日、16日的開會審查中通過，就有機會綁大選。

有媒體詢問到，若年底「公投綁大選」同步舉行，開票時間是否會超過晚上12點？陳英鈐說，會想辦法縮短時間，也會參考其他民主先進國家的作法，其實公投票與一般選舉票相比，唱票方式較單純。中選會也評估，如果超過3個公投案，就要採取新的開票方式。

(中時 )