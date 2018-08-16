文金會帶動平壤涼麵價格猛飆6年新高

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旺報

據南韓統計廳16日公布的數據，今年6月和7月涼麵價格比去年同期分別增長4.5%和4.3%，創2012年3月（5.3%）以來的新高。首爾地區涼麵價格漲幅更是接近全國平均水準的2倍。

涼麵價格大幅上漲的背景，首先是今年4月27日的韓朝領袖會談上，涼麵被擺上晚宴餐桌，北韓領導人金正恩笑談特地從平壤帶來涼麵請南韓總統文在寅品嘗，之後南韓便掀起了吃平壤涼麵的熱潮。另外，今夏南韓高溫天氣持續，氣溫節節攀高不斷刷新紀錄。因此口感酸甜、麵條勁道、湯汁涼爽的涼麵自然成了人們夏日飲食首選。高需求進而推高價格。

韓聯社報導，涼麵價格從今年年初起就一直呈上漲趨勢，截至去年漲幅不超過2%，今年2月和3月分別上漲3.2%和3.6%，4月和5月漲幅超過4%。在整體物價漲幅不高於2%的情況下，涼麵價格漲勢尤為顯著。

首爾涼麵4至7月價格漲幅為7.6%、7.1%、7.6%和6.3%，幾乎是全國平均漲幅的2倍。以「臉盆涼麵」聞名的仁川涼麵價格漲勢也不甘示弱，3至7月每月漲幅為7.3%，7月漲幅甚至超過首爾。以7月為準，涼麵價格漲幅居仁川和首爾之後的依次為忠清北道（5.9%）、釜山（5.8%）、忠清南道（5.6%）、光州（5.2%）、蔚山（5.2%）和全羅南道（4.6%）等。

(旺報 )

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